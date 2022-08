Pré-ouverture Wall Street ouvre en baisse, les taux d'intérêt inquiètent

publié le 22/08/2022

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, de nouveau affectée par la perspective d'une remontée rapide et prolongée des taux d'intérêt pour juguler une inflation record alors que plusieurs responsables de la Réserve fédérale américaine plaident pour la poursuite du resserrement monétaire.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 389,78 points, soit 1,16%, à 33.316,96 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 1,40% à 4.168,99 points.

Le Nasdaq Composite cède 1,67%, soit 212,57 points, à 12.492,64.

À l'entame d'une semaine sans grand catalyseur, les investisseurs ont les yeux rivés sur la conférence annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole jeudi et le discours très attendu vendredi de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Les "minutes" de la dernière réunion de l'institution, publiées la semaine dernière, n'ayant pas permis au marché de faire une idée précise sur la trajectoire future des taux.

Plusieurs responsables de la Fed, comme James Bullard, Mary Daly ou encore Esther George, se sont cependant par la suite déclarés favorables à une forte hausse des taux en septembre.

"Le marché est actuellement dans une phase de digestion, liée aux données économiques plus mauvaises que prévu et à l'anxiété avant les déclarations et les orientations politiques qui devraient émerger du symposium économique de Jackson Hole", commente Sam Stovall, stratège investissements chez CFRA Research.

"La grande incertitude reste l'ampleur de la hausse des taux lors de la réunion du FOMC (Le Comité de politique monétaire de la banque centrale américaine) de septembre", a-t-il ajouté.

Une enquête Reuters, publiée lundi, montre que la Fed devrait opter pour une hausse de taux limitée à 50 points en septembre, en s'appuyant sur les signaux suggérant que l'inflation a atteint son point haut et sur la montée des craintes de récession.

Aux valeurs, plusieurs groupes de croissance et de hautes technologies reculent, pénalisés par la remontée des rendements obligataires observée depuis vendredi: Apple et Tesla cèdent respectivement 1,4% et 2,2%.

Les groupes bancaires, quant à eux, sont affectés par les inquiétudes pour la croissance économique, alors qu'elles risquent par ailleurs collectivement une amende pouvant dépasser un milliard de dollars dans le cadre d'une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier, sur l'usage par leurs salariés des outils de messagerie comme WhatsApp. JPMorgan Chase et Bank of America perdent respectivement 1,9% et 2,3%.

L'exploitant de salles de cinéma AMC Entertainment chute de 37% après l'annonce par son concurrent Cineworld de la possibilité d'un dépôt de bilan.

Dans les fusions-acquisitions, le groupe de santé Signify Health bondit de près de 38%, l'agence Bloomberg ayant rapporté qu'Amazon (-2,5%) et d'autres sociétés étaient candidats à son rachat.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)