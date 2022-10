Ouverture CAC40: marque une pause après trois séances de hausse

publié le 27/10/2022

(CercleFinance.com) - Après trois séances consécutives de hausse, la bourse de Paris marque une pause et lâche près de 0,5%, autour des 6245 points, à l'entame d'une séance qui s'annonce chargée, entre résultats trimestriels, décision de politique monétaire de la Fed et chiffres de la croissance américaine.

Les regards se tourneront vers Francfort vers midi, où les responsables de la BCE devraient - à en croire les observateurs - annoncer une nouvelle hausse de taux de 75 points de base.Le communiqué de la BCE sera suivi, en tout début d'après-midi, par la conférence de presse de sa présidente Christine Lagarde, qui devrait réaffirmer que l'inflation reste beaucoup trop élevée et que de nouvelles hausses de taux seront nécessaires au cours des prochaines réunions.

Le conseil des gouverneurs de la BCE intervient dans un contexte de détente spectaculaire des taux, qui s'inspire des espoirs de voir les grandes banques centrales adoucir leur rhétorique anti-inflation et pro-récession.Aux Etats-Unis, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans évolue actuellement à un plus bas depuis plus d'une semaine, à 4,01%. Son équivalent allemand se détend également, autour de 2,11%.Autre grand événement du jour, la publication à 14h30 de la première estimation du produit intérieur brut des Etats-Unis pour le troisième trimestre sera surveillée de près par les investisseurs.

Après deux trimestres de croissance négative, les économistes tablent sur un rebond de l'activité de 2,3% en rythme annualisé, à la faveur de la bonne tenue du secteur des services.En attendant ces deux rendez-vous décisifs, la séance va être animée par une nouvelle salve de publications de résultats, cette journée s'annonçant comme l'une des plus chargées - si ce n'est la plus chargée - de la saison.Dans l'actualité des valeurs, Capgemini annonce avoir réalisé au troisième trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 5,55 milliards d'euros, en hausse de 22% à taux de change courants et de 15,7% à taux de change constants, par rapport au même trimestre de l'année dernière.

Schneider Electric affiche un chiffre d'affaires de 8,8 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2022, en croissance organique de 12%, avec des progressions similaires pour ses deux branches gestion de l'énergie et automatismes industriels.TotalEnergies a publié jeudi des résultats en forte hausse au titre du troisième trimestre, toujours portés par la remontée des cours du brut. Le groupe pétrolier a vu son résultat net ajusté plus que doubler, à 9,9 milliards de dollars. Après la prise en compte d'une nouvelle provision de 3,1 milliards de dollars sur la Russie, le bénéfice net 'IFRS' ressort à 6,6 milliards de dollars.Le chiffre d'affaires du Groupe est en forte progression (+77,3%) à 101 526 millions d'euros sur les 9 premiers mois par rapport aux neuf premiers mois de 2021.

' Il reflète la forte hausse des prix sur tous les marchés de gros qui se répercute sur les prix de vente ainsi que sur la revente des obligations d'achat en France ' indique le groupe.Casino dévoile au titre du troisième trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 8,55 milliards d'euros, en croissance de 10,6% en données publiées et de 5,4% en données comparables, l'écart provenant principalement d'un impact du change de +6,9%.STMicroelectronics dévoile au titre du troisième trimestre 2022 un résultat net plus que doublé en comparaison annuelle, à 1,1 milliard de dollars, et une marge d'exploitation de 29,4%, contre 18,9% un an auparavant.Enfin, Eiffage annonce avoir conclu un accord en vue d'acquérir, auprès de TCI Fund Management, un bloc de 13,71% du capital de Getlink, ce qui portera sa participation à 18,79% et fera donc d'Eiffage le premier actionnaire de l'opérateur du tunnel sous la Manche.

