Pré-clôture CAC40: les gains s'étiolent, Wall-Street a inversé la vapeur

publié le 01/11/2022

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris voit son avance fondre de moitié à 40Mn de la clôture, de +1,7% vers 0,85% et le CAC40 a reperdu 70Pts sur ses sommets du jour vers 6.320Pts. Les volumes, à peine supérieurs à 1,50MdE sont dignes de ce jour semi-férié (la moitié des opérateurs étant en congé pour ce mardi de Toussaint).

En l'absence de toute statistique (sauf l'ISM manufacturier US 'révisé' ressorti à 50,2 contre 50 attendu), les gérants en reviennent aux 'fondamentaux', c'est à dire des programmes d'achat récurrents depuis plus de 10 ans avec en tête de file les valeurs du luxe avec Kering (+2,8%), Hermès (+3%) ou encore LVMH (+2,3%). Très sensibles à la conjoncture sur le marché chinois, les valeurs du luxe semblent profiter de diverses rumeurs laissant croire à un allégement imminent des restrictions et mesures anti-Covid dans l'Empire du Milieu.

.. mais la veille, des milliers de familles se sont retrouvées enfermées durant des heures dans le parc Disney de Shanghaï parce qu'un visiteur aurait été dépisté 'Covid', faisant de tous les clients des 'cas contact' à mettre en quarantaine, en application des règlements sanitaires chinois liés au zéro Covid.N'importe qui, à n'importe quel moment de sa vie, y compris sur son lieux de travail ou dans son usine, peut être mis immédiatement à l'isolement, de force (fuite massive des salariés de Foxconn), sans aucune preuve de contamination : des quartier entiers sont bouclés d'une heure à l'autre, parce que quelques 'cas Covid' -même asymptomatiques- y auraient déambulé plusieurs heures auparavant.

Tous les indices européens restent dans le vert ce mardi, mais les gains ont nettement fondu : l'Euro-Stoxx50 gagne 0,8%, Francfort +0,5%.La faute à Wall Street qui a totalement inversé la vapeur avec un Dow Jones (-0,6% mais qui alignait initialement sa 7ème séance de hausse sur une série de 8), un S&P500 à -0,6% et un Nasdaq à -0,8%.La détente des taux s'étiole également : le T-Bond 2032 voyait son rendement refluer de -9Pts vers 3,987% vers 14H30, ce n'est plus que -2Pts à 4,05%.Même tendance en Europe : des reflux de -8 à -10Pts de base se transforment en -3Pts sur les Bunds (2,127%) et nos OAT (2,662%). C'est aujourd'hui que débute la réunion de la Fed : selon toute vraisemblance, l'institution devrait annoncer dès demain une nouvelle hausse de taux de 75 points de base.

Lors de sa conférence de presse prévue mercredi, Jerome Powell, le président de l'institution, pourrait signaler qu'une hausse plus modeste de 50 points de base pourrait être à l'ordre du jour au mois de décembre.'Peut-on pour autant parler de 'pivot' accommodant dans la politique monétaire? Certes non, car les taux directeurs devraient monter quelques mois encore', tempère toutefois Alexis Bienvenu, chez LFDE.Les rares investisseurs présents en cette séance de la Toussaint ont déjà pu prendre ce matin connaissance du PMI manufacturier britannique. Calculé par S&P Global et le CIPS, l'indice ressort à 46,2 en définitive pour octobre -un plus bas de 29 mois-, à comparer à 48,4 pour le mois précédent, mais un peu au-dessus de son estimation flash qui était de 45,8.A noter un repli de 0,3% du Dollar vers 0,9900, le Dollar Index abandonne -0,6% (ses gains de la veille).

Dans l'actualité des valeurs, Gaussin, un constructeur de terminaux portuaires et aéroportuaires, a dévoilé lundi soir une perte semestrielle accrue en raison de dépenses importantes liées au développement de nouveaux produits. Son résultat net part du groupe sur les six premiers mois de l'année ressort ainsi à -13 millions d'euros, contre -10 millions d'euros au 30 juin 2021.Cybergun (+9%) annonce avoir enregistré un bénéfice net semestriel de 0,7 million d'euros à fin juin 2022, soit son premier résultat net positif depuis le premier semestre 2013, ainsi qu'un résultat opérationnel courant quintuplé à 1,1 million.Néovacs (+1,5%) a annoncé hier soir avoir obtenu certaines avancées dans le cadre de l'accord de financement et d'accompagnement stratégique conclu avec la société biopharmaceutique Pharnext.