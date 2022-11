Fermeture CAC40: tombe sous les 6300, la Fed au coeur de l'attention

publié le 02/11/2022

(CercleFinance.com) - En légère hausse à l'ouverture, la bourse de Paris grappillait péniblement 0,7% dès 9h30... et n'irait pas plus haut de la journée. L'indice parisien entamait dès lors un long mouvement de contraction, tombant en territoire négatif à mi-journée - une zone qu'il ne quitterait plus.

Au gong final, le CAC cédait finalement 0,81%, à 6276 points.La séance a surtout été marquée par l'attentisme des investisseurs : la planète finance orbitait aujourd'hui autour de la Réserve fédérale américaine qui doit d'ailleurs rendre un communiqué très attendu à 19h, avant une allocution de Jerome Powell, son président, trente minutes plus tard.

Si une nouvelle hausse de taux de 75 points de base est chose quasiment acquise par les marchés, les investisseurs attendent surtout des indications sur le rythme des hausses à venir. Le discours et la tonalité du patron de la Fed concentreront donc toute l'attention des marchés.C'est donc dans ce contexte particulier que les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matinde l'indice PMI S&P Global pour l'industrie manufacturière française: il s'est replié de 47,7 en septembre à 47,2 en octobre.

Le PMI s'est de nouveau inscrit sous la barre des 50, signalant une contraction du secteur pour un deuxième mois consécutif en octobre.Aux Etats-Unis, le secteur privé non agricole des Etats-Unis a généré 239.000 emplois en octobre selon ADP, un nombre nettement supérieur au consensus, après les 192.000 créations enregistrées le mois précédent (révisées de 208.000 en estimation initiale).Les restaurants, les commerce de détail et le secteur des voyages ont intensifié leurs embauches avant la période des fêtes de fin d'année.

'Bien que nous observions les premiers signes de destruction de la demande induite par la politique de la Fed, elle n'affecte que certains secteurs du marché du travail', note Nela Richardson, économiste en chef d'ADP.Par ailleurs, les données hebdo publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de brut subissent un recul de 3,1 millions par rapport à la semaine précédente (ils ne s'élèvent plus qu'à 436,8 millions de barils au cours de la semaine du 24 octobre).De leur côté, les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- sont en légère hausse (+400.

000 barils) tandis que les stocks d'essence reculent plus franchement (-1,3 million de barils), par rapport à la semaine précédente.L'EIA indique enfin que les raffineries ont fonctionné à 90,6 % de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,5 millions de barils/jour: difficile de faire beaucoup mieux, la pénurie de diesel menace de freiner l'économie américaine.Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans se stabilise autour de 4,05% dans un climat de prudence avant la réunion de la Réserve fédérale.Peu de mouvement sur les Bunds (-1Pts à 2,115%) et sur nos OAT (-2Pts à 2,65% et stabilité parfaite sur les BTP italiens à 4,26%.

Sur le marché des changes, un euro s'échange désormais contre de 0,9863$. Dans l'actualité des valeurs hexagonales, M6 a annoncé mercredi être entré en négociations exclusives avec le groupe Passat en vue de la cession de sa filiale de téléachat Best of TV, qu'il détient à hauteur de 51%. Par le biais de ce projet de cession, le groupe de télévision explique vouloir poursuivre la rotation de son portefeuille.McPhy Energy annonce la décision finale d'investissement de sa gigafactory d'électrolyseurs sur le site de Belfort par son conseil d'administration en date du 26 octobre, permettant ainsi le lancement de ce projet.A l'occasion d'une journée investisseurs, Sodexo a fait part de son plan stratégique à horizon 2025.

La société vise +8 à +10% de croissance interne du chiffre d'affaires et une marge d'exploitation proche de 5,5% à taux constants pour l'exercice 2023 et +6 à +8% de croissance interne du CA pour les exercices 2024 et 2025 avec une marge d'exploitation supérieure à 6% en 2025. Enfin, Spie a annoncé mercredi qu'il serait de nouveau responsable de la gestion des installations techniques de 29 établissements culturels de Berlin pour les cinq prochaines années.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.