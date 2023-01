Pré-clôture CAC40 : repart de l'avant avec l'aide de W-Street

publié le 23/01/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris demeurée longtemps hésitante et en légère hausse à commencé à reprendre de l'altitude avec l'ouverture positive de Wall Street (le Dow Jones gagne +0,7% à +0,8%).Le CAC40 gagne plus de 0,5% à 7.30Pts, l'Euro-Stoxx50 +0,6% à 4.

145 dans le sillage d'Amsterdam (+1,1%).La semaine s'annonce dense en matière de publications de sociétés (93 sociétés du S&P 500 qui doivent publier leurs résultats) et de statistiques d'activité : l'indice des indicateurs avancés a de nouveau reculé en décembre, a annoncé lundi le Conference Board, renforçant les anticipations d'une récession dans les mois à venir.

L'indice précurseur a reculé de 1% à 110,5 le mois dernier après avoir déjà reculé de 1,1% au mois de novembre, alors que les analystes anticipaient un repli plus limité de 0,7%.Ataman Ozyildirim, le directeur de la recherche économique au Conference Board, met en évidence une faiblesse généralisée de l'ensemble des composantes de la statistique, allant d'une détérioration du marché du travail aux difficultés du secteur de l'immobilier.

'L'activité économique dans son ensemble devrait vraisemblablement se retourner à la baisse dans les trimestres qui viennent avant de se redresser au quatrième trimestre 2023', pronostique-t-il.Le bal des publications de résultats va également se poursuivre en Europe, avec notamment les annonces d'ASML, LVMH, STMicroelectronics, Nokia ou SAP.Sur le front macroéconomique, la semaine sera dominée par la publication - jeudi - de la première estimation du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis au quatrième trimestre.

Les investisseurs seront également attentifs à la publication, mardi, des indices PMI 'flash' dans la zone euro, qui devraient nourrir le débat en cours sur le niveau de l'inflation et le risque d'une récession.L'approche de la réunion de la Réserve fédérale des 31 janvier et 1er février, qui devrait aboutir à une nouvelle hausse de taux, pourrait néanmoins inciter les investisseurs à la prudence.La modération des données sur l'inflation et sur le marché du travail renforce l'hypothèse d'un relèvement de taux limité à 25 points de base la semaine prochaine.

Cette journée restera également marqué par la hausse du pétrole (+1% à 88,5$) qui franchit une résistance moyen terme.Grand caleme sur le front obligataire avec une hausse symbolique de +1 à +2Pts de base du rendement des OAT, Bunds et T-Bonds USDans l'actualité des sociétés, SES fait part d'un nouvel accord avec Ivanhoe Mines pour fournir des services de connectivité à haut-débit par satellite au projet de cuivre Kamoa-Kakula, en République Démocratique du Congo (RDC).Atos annonce qu'il coordonnera à travers ARI (Atos Research and Innovation) un groupe de 41 organisations publiques et privées qui travailleront ensemble, au cours des trois prochaines années, sur le projet Sunrise.

Ce projet vise à améliorer la résilience des infrastructures critiques face à l'impact des pandémies et des risques pertinents liés au changement climatique ou à la pénurie de ressources.Thales Alenia Space et ses partenaires annoncent la signature d'un contrat avec l'ESA pour réaliser le projet de communications quantiques TeQuantS. Ce projet vise à développer les technologies de communications quantiques entre l'espace et la Terre pour les applications de cyber sécurité et pour le développement du futur réseau Internet.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.