Ouverture CAC40: remonte au contact des 7300 points

publié le 27/02/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne près de 1,5% ce matin, autour des 7295 points, dans un marché qui reste toutefois nerveux face à la perspective d'un resserrement plus rapide que prévu des politiques monétaires.La semaine dernière, les investisseurs ont semblé déconcertés par la publication de statistiques ayant montré que le processus de désinflation, amorcé il y a quelques mois, pourrait être bien plus chaotique qu'initialement considéré.

'Les marchés s'ajustent au risque de resserrement plus fort et plus long', explique Jeanne Asseraf-Bitton, responsable de la recherche et de la stratégie chez BFT IM.Dans ce contexte, la Banque centrale européenne (BCE) réunira son conseil des gouverneurs à Francfort le jeudi 16 mars, imitée la semaine suivante par la Réserve fédérale, qui convoquera son comité de politique monétaire (FOMC) les 21 et 22 mars.Au chapitre économique, les investisseurs seront particulièrement attentifs à la publication, mercredi, des derniers PMI manufacturiers européens avant la parution, jeudi, des derniers chiffres de l'inflation en zone euro.

Après les indicateurs européens, le marché suivra, vendredi, l'annonce de l'ISM des services aux Etats-Unis.Dans l'actualité des sociétés, SES publie au titre de l'année 2022 un profit net ajusté en chute de 41,5% à 189 millions d'euros, mais un EBITDA ajusté en hausse de 1,3% à un peu plus de 1,1 milliard d'euros et un chiffre d'affaires en croissance de 9,1% à environ 1,94 milliard. Thales annonce prévoir de recruter plus de 12000 collaborateurs en 2023, de façon à soutenir sa forte dynamique de croissance dans ses trois secteurs d'activité que sont l'aérospatial, la défense-sécurité et l'identité-sécurité numérique. A l'occasion de l'édition 2023 du Mobile World Congress de Barcelone, Schneider Electric, Capgemini et Qualcomm annoncent leur collaboration pour la mise en oeuvre d'une solution 5G innovante de levage automatisé destinée aux environnements industriels.

Enfin, Airbus a dévoilé lundi ses ambitions dans la zone Pacifique, où l'avionneur prévoit la livraison de 920 nouveaux appareils au cours des 20 prochaines années. Airbus dit considérer la région comme un marché 'clé'. A l'heure actuelle, son carnet de commandes dans la région totalise 166 appareils, ce qui représente 75% du total des commandes en cours dans la région.