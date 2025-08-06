Fermeture CAC40: hausse modeste dans des volumes restreints

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris conclut la séance sur un gain modeste de +0,18%, à 7 635 points, tirée par Edenred (+2,9%), Pernod Ricard (+2,4%) et Accor (+1,9%) dans des volumes réduits, avec tout juste 2,8 milliards d'euros échangés au cours de la séance.

Wall Street, qui avait rouvert quasi inchangé, opte - après pas mal d'hésitations ces 90 dernières minutes - pour un biais plus positif avec +0,6% sur le S&P 500 et +0,7% sur le Nasdaq (tiré par les +4,3% d'Apple et les +4% de Palantir, qui inscrit un nouveau record absolu à près de 180 USD pour 405 MdsUSD de 'capi', soit 100 fois le chiffre d'affaires annuel).

L'indice VIX, qui mesure la volatilité des options sur l'indice S&P 500, se détend de -5% ce mercredi, en dessous des 17.La volatilité peut toutefois ressurgir à tout moment : Donald Trump a annoncé mardi que les Etats-Unis commenceraient par appliquer un 'faible droit de douane' sur les importations de produits pharmaceutiques avant d'augmenter le taux à 150%, voire 250%, d'ici un an.

Le but semble d'éradiquer les importations en provenance de Suisse et d'Inde... mais les Etats-Unis sont-ils capables de produire des 'génériques' à des prix abordables ?À l'occasion d'une interview accordée à la chaîne d'informations financières CNBC, le président états-unien a ajouté qu'il prévoyait également de dévoiler la semaine prochaine des surtaxes sur les importations de semi-conducteurs.

L'attention va par ailleurs se porter sur les résultats de sociétés dans les prochains jours, même si la saison des publications trimestrielles touche désormais à sa fin.En Europe, Novo Nordisk, qui annonce une progression de 30% de ses profits, subit une perte de -5,4% à Copenhague et atteint son nouveau plus bas annuel vers 289 DKK. Le laboratoire est pénalisé par les baisses de prix des médicaments exigées par les Etats-Unis et affecté par la concurrence d'Eli Lilly.

Sur le front des statistiques, après une baisse de 0,8% en mai (révisée d'une estimation initiale qui était de -1,4%), les commandes en volume dans l'industrie manufacturière allemande ont diminué de 1% en juin par rapport au mois précédent, selon Destatis.Ce dernier précise toutefois que la comparaison moins volatile d'un trimestre sur l'autre fait ressortir une croissance de 3,1% des commandes manufacturières au deuxième trimestre 2025 par rapport au premier.Par ailleurs, le volume des ventes de détail a augmenté de 0,3% dans la zone euro et dans l'UE en juin par rapport au mois précédent, selon les premières estimations d'Eurostat, après des baisses de 0,3% et de 0,5% respectivement en mai.

Quant au compartiment obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à 10 ans se détend de -1,5 pts vers 4,215%, le '30 ans' stagne vers 4,805%.Le Bund se tend de +1 pt à 2,638%, nos OAT +1,7 pt à 3,306% et le BTP italien efface 0,5 pt à 3,463%.Sur le marché des changes, l'euro confirme son rebond face au dollar et se hisse au-delà de 1,163 USD (+0,45%, et même écart pour le 'Dollar Index' à la baisse vers 98,10).Le Brent reprend 1% à Londres, pour se traiter autour de 68,4 USD le baril alors que les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 423,7 millions de barils lors de la semaine du 28 juillet, signalant un repli de 3 millions de barils par rapport à la semaine précédente.

Dans l'actualité des sociétés tricolores, le Groupe BPCE a publié hier soir un résultat net part du groupe de 976 MEUR au titre du 2e trimestre, en progression de 21% sur un an (+25% hors surtaxe exceptionnelle) avec une forte croissance du produit net bancaire (+12%, à 6,3 MdEUR).Sanofi a annoncé ce matin la finalisation de l'acquisition de Vigil Neuroscience, une acquisition renforçant son pipeline en neurologie avec en particulier le VG-3927, qui sera évalué dans une étude clinique de phase 2 dans la maladie d'Alzheimer.Alstom a annoncé l'ouverture de son premier centre de compétences en signalisation à Astana (Kazakhstan). Ce nouveau hub stratégique vise à soutenir la modernisation du réseau ferroviaire national grâce à des technologies avancées et au développement local d'ingénierie.

Enfin, TotalEnergies annonce un accord avec YPF pour la cession de sa participation opérée de 45% dans deux blocs d'huile et de gaz non conventionnels (Rincon La Ceniza et La Escalonada), dans le bassin de Neuquen en Argentine.