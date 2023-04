Mi-séance CAC40: sans réaction -à 7500- après un PIB US en chute libre

publié le 27/04/2023

(CercleFinance.com) - Après la consolidation du début de semaine, la bourse de Paris se ressaisit un peu et gagne 0,5%, autour des 7.500 points, alors qu'une pluie de résultats trimestriels d'entreprises alimente le marché, avec des réactions parfois paradoxales face à des chiffres solides, voire records (ST-Micro décroche de -9%).

Les récentes inquiétudes au sujet de la santé des établissements bancaires ont montré à quel point le redressement opéré depuis le début de l'année restait fragile...mais l'effondrement de First Republic aux Etats Unis (et un 'bank run' historique plombant les banques régionales) ne provoque pas de remous à Wall Street.L'ouverture des marchés US est positive, notamment pour le Nasdaq (+1,1%) qui est dopé par une envolée de +14% de META (trimestriels meilleurs que prévus publiés hier soir).

Le S&P500 affiche +0,6% et le Dow Jones +0,4%, des gains comparables à ceux des indices européens depuis ce matin (l'E-Stoxx50 grappille +0,4%).Londres se distingue avec un cavalier seul à la baisse de -0,1%.Les investisseurs ont découvert à 14h30, les premiers chiffres très attendus du PIB américain au premier trimestre.Le PIB des Etats-Unis a augmenté de seulement 1,1% en rythme annualisé au premier trimestre 2023, selon la toute première estimation du Département du Commerce: un score très éloigné du consensus d'un repli de -0,6% vers 2,00%.

'La dynamique s'est essoufflée vers la fin du trimestre, et la faiblesse du mois de mars devrait peser sur le calcul de la consommation trimestrielle pour le deuxième trimestre 2023, que nous prévoyons actuellement à 0,5% en glissement trimestriel', prévient toutefois Tiffany Wilding, économiste chez le gestionnaire d'actifs.Dans l'Eurozone, les indicateurs du sentiment économique (ESI) sont restés globalement inchangés avril 2023 par rapport à mars, à 97,3 pour l'ensemble de l'Union européenne, et n'augmentant que de 0,1 point à 99,3 pour la seule zone euro.

Cela n'empêche pas une dégradation de +4,5Pts des OAT qui 'accrochent' les 3,00%, les Bunds se tendent de +5,5Pts vers 2,44%n, et les T-Bonds grimpent vers 3,50% +7Pts.Sur le marché des changes, l'euro reperd 0,3% face au dollar et faiblit vers 1,1000 contre la monnaie européenne.Les cours pétroliers, toujours affectés par la dégradation des perspectives économiques, amorcent eux un rebond peu convaincant, le baril de brut léger américain (WTI) reprenant timidement 0,3% à 74,6 dollars. Dans l'actualité des sociétés françaises, STMicroelectronics annonce ce matin avoir enregistré un résultat net en croissance de 39,8% en rythme annuel à 1,04 milliard de dollars, soit 1,10 dollar par action, et une marge d'exploitation améliorée de 3,6 points à 28,3%, au titre des trois premiers mois de 2023.

Sanofi publie un BNPA des activités de 2,16 euros au titre des trois premiers mois de 2023, en hausse de 11,3% en brut et de 11,9% à TCC (taux de changes constants) pour un chiffre d'affaires net de plus de 10,2 milliards d'euros, en augmentation de 5,7% (+5,5% à TCC).Pernod Ricard affiche un chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'exercice 2022/23 en croissance faciale de 13% à 9,51 milliards d'euros, grâce à une croissance interne de 8%, un effet prix élevé dans toutes les régions ayant atteint +9% au niveau du groupe.Enfin, Schneider Electric relève son objectif 2023, attendant désormais une croissance organique de l'EBITA ajusté entre +16 et +21%, grâce à une croissance organique du CA entre +10 et +13% et à une hausse organique de la marge d'EBITA ajusté entre +100 et +130 pb.Copyright (c) 2023 CercleFinance.

