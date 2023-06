CAC40: recule sous les 7300 pts après la Fed et la BCE

publié le 15/06/2023

(CercleFinance.com) - Quelques prises de bénéfices apportent une note de lourdeur en Europe en cette veille des '4 sorcières' : la bourse de Paris cède 0,5%, à 7290 points, mais redresse tout de même la tête après avoir reculé de plus de 1% en début d'après-midi.

Les investisseurs réagissent aux annonces de la Fed qui a certes laissé ses taux inchangés mais a également douché les espoirs d'un prochain assouplissement monétaire.En effet, la FED a signalé sans la moindre ambiguïté que le processus de durcissement monétaire allait continuer, sans fixer de calendrier, mais deux hausses de taux supplémentaires restent sur la table.

Ce dernier élément a brièvement déstabilisé les indices de Wall Street car les investisseurs espéraient un message plus accommodant, ce qui avait d'ailleurs contribué à plusieurs séances de hausse pour les indices/Après la FED hier, c'était au tour de la BCE de s'exprimer: pas de pause en juillet (aucune discussion en ce sens) dans le cycle de resserrement des 3 taux directeurs (le 'repo' est porté à 4%) car elle revoit fortement à la hausse ses anticipations d'inflation 'core' en 2023 (de 4,6% à 5,1%) et 2024 (de 2,6% à 3%) du fait de la forte hausse des salaires constatée en zone Euro, notamment en Allemagne (après les négociations syndicales) avant une décrue à 2,3 % en 2025.

La BCE écarte le scénario d'une récession et anticipe 0,9% en 2023 puis 1,5% en 2024...une amélioration très marginale à 1,6% en 2025.Cela va donc prendre beaucoup plus de temps que prévu ('inflation trop forte, trop longtemps') pour renouer avec l'objectif des 2% mais la BCE écarte tout changement d'objectif d'inflation (vers 3% par exemple).Aux Etats-Unis, les chiffres US apparaissent contradictoires puisque l'activité manufacturière dans la région de New York a rebondi de manière inattendue en juin : l'indice 'Empire State' grimpe à +6,6 après -31,8 en mai (contre -15 attendu) mais inversement, l'indice de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie (Philly Fed) recule de -10,4 le mois dernier à -13,7 en juin, soit sa 10e lecture négative consécutive, reflétant une aggravation de la contraction du secteur.

Les ventes au détail ont augmenté de 0,3% en mai aux Etats-Unis alors qu'elles étaient anticipées en repli de 0,1% après avoir progressé de 0,4% en avril.La production industrielle a baissé de 0,2% en mai aux Etats-Unis après avoir augmenté de 0,5% en avril. Elle était attendue en hausse de 0,1%. Le taux d'utilisation des capacités de production a baissé plus que prévu à 79,6% contre 79,7% attendus après 79,8% en avril.Enfin, le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage aux USA ressort inchangé à 262.000 la semaine dernière aux Etats-Unis, au lieu de 250.000 attendu.Côté obligataire, c'est plutôt le 'fait accompli' qui prévaut mais une légère tension se dessine avec des OAT qui affichent 3,025% contre 2,975% ou des Bunds avec +6Pt à 2,503%... et les T-Bonds s'améliorent avec -4,5Pts à 3,765%.Cela pèse sur le Dollar qui lâche -0,9% et retombe vers 1,0930$ pour un euro (un support est testé).

Dans l'actualité des sociétés françaises, Alstom annonce que son premier train régional hybride (électrique-thermique-batterie) a circulé en régime d'essais début avril sur les lignes Toulouse-Mazamet et Toulouse-Rodez. Sa mise en service pourrait être effective d'ici quelques mois.Engie annonce la création d'une nouvelle marque, Engie Vianeo, dans le but de répondre, dès cet été, aux besoins croissants des utilisateurs de véhicules électriques qui circuleront en France.Voltalia indique que sa filiale Helexia a conclu avec Comerc Energia, un accord prévoyant, pour une durée de 20 ans, la fourniture d'un maximum de 90 mégawatts d'énergie solaire photovoltaïque répartis sur une série de projets de production décentralisée au Brésil.Enfin, Saint-Gobain annonce avoir conclu un accord en vue de l'acquisition de Hume Cemboard Industries (HCBI), acteur de référence sur le marché de la plaque ciment pour une vaste gamme d'applications (façades, cloisons et plafonds) en Malaisie.

