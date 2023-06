Pré-clôture CAC40 : résiste relativement bien au décrochage du Nasdaq

publié le 21/06/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris n'aura pas évolué au cours des 90 dernières minutes (repli de -0,5%) et dans des volumes plus étroits que jamais alors que le milliard et deli de transactions n'est pas encore atteint.Le CAC40 recule vers autour des 7255 points, l'Euro-Stox50 de -0,6% vers 4.

315Pts alors que Wall Street consolide en ordre dispersé avec -0,2% sur le Dow Jones et -1,5% sur le Nasdaq (AMD chute de -6%, Crowdstrike de -5,5%, , Tesla de -5%).Après le bon parcours réalisé au mois de juin, les marchés d'actions semblent vouloir reprendre leur souffle en attendant d'y voir un peu plus clair, à la fois sur l'économie et la politique monétaire : aucune pression baissière ne se dessine en amont du 'témoignage' de J.

Powell devant des membres du Congrès US. Jerome Powell qui doit s'exprimer à 16h devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants puis devant le Sénat vendredi. Le président de la Fed pourrait ainsi livrer quelques détails quant à l'évolution de la politique monétaire de l'institution. Son discours sera scruté de près par tous les analystes. 'Ce rendez-vous devrait être l'événement clé de la semaine, mais comme il intervient juste après la réunion du comité de politique monétaire, il est difficile d'imaginer qu'il pourrait révéler des éléments très nouveaux', temporisent toutefois les équipes de Kiplink Finance.

Face aux débats intenses qui animent la Fed, Powell devrait continuer à insister sur la nécessité d'évaluer le décalage des mesures de politique monétaire, sans s'engager sur une nouvelle hausse de taux en juillet.Sur le marché des changes, le dollar, qui avait progressé hier suite à une statistique immobilière meilleure que prévu, rechute de -0,3% vers 1,095$ face à l'euro.Le compartiment obligataire poursuit ses mouvements erratiques des derniers jours, le rendement du Bund allemand revenant à 2,40% tandis que celui des OAT françaises se détend à 2,92%.Les rendements des Treasuries, qui avaient grimpé ces dernières semaines, suivent le même mouvement, celui des notes à 10 ans retombant à 3,73% contre un pic de 3,84% la semaine passée.

Dans l'actualité des sociétés tricolores, Daher, Safran et Airbus ont présenté EcoPulse, le démonstrateur d'avion à propulsion hybride-électrique développé conjointement. Après avoir passé avec succès les premiers essais au sol, ce démonstrateur effectuera son premier vol avec une propulsion hybride-électrique plus tard dans l'année.Osmosun, spécialiste des solutions de dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire, annonce le lancement de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth® à Paris.Engie a annoncé mardi avoir fait l'acquisition, aux côtés de Meridiam, de BTE Renewables, un spécialiste des énergies renouvelables en Afrique du Sud et au Kenya, une opération qui va permettre au groupe français de poursuivre son développement en dehors de l'Europe et du continent américain.

Enfin, Groupe Canal+, filiale de Vivendi, fait part de la signature d'un partenariat stratégique avec PCCW Limited, afin d'accélérer le développement de Viu, plateforme de streaming leader présente en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique du Sud.