Pré-clôture CAC40: finit le semestre au zénith, les CPI bien accueillis

publié le 30/06/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris finit le semestre en beauté avec un gain de +1,3%, ce qui rapproche le CAC40 'GR' à 0,2% de sa meilleure clôture historique (22.370Pts).Le CAC40 franchit le cap des 7.400 (résistance testé les 6 mars et 16 juin) et à 7.

412, se retrouve au plus haut depuis le 23 mai.La performance annuelle s'établit à 14,3%, le CAC 'GR' est à +17,5%.Cette séance - la dernière du mois, du trimestre et du semestre - est rythmée par toute une série de publications macroéconomiques, à commencer par les premiers chiffres de l'inflation dans la zone euro pour le mois de juin.

L'inflation continue de se contracter en France à +4,5%, marquant ainsi un ralentissement sensible après un taux de +5,1% observé le mois précédent.Par ailleurs, en mai 2023, toujours dans l'Hexagone, les dépenses de consommation des ménages en biens augmentent de 0,5% sur un mois en volume, après une baisse de 0,8% en avril (révisé de +0,2 point par rapport à l'estimation initiale), selon les données CVS-CJO de l'Insee.

Ce rebond s'explique principalement par une consommation plus importante d'énergie (+2,2%), mais la consommation alimentaire est également en hausse de 0,3%, alors que celle de biens manufacturés ressort en légère baisse (‑0,2%). Wall Street a ouvert dans le vert après publication de chiffres de l'inflation qui éloignent apparemment le risque d'un durcissement monétaire trop agressif.Le Nasdaq grimpe de +1,1% et franchit le cap de +30% sur le 1er semestre, dans le sillage d'Apple qui franchit la barre des 3.

000Mds$ de capitalisation (avec Microsoft, cela représente 14,5% du S&P500).Le Département du Commerce a annoncé que l'indice des prix PCE hors alimentation et énergie - la mesure de l'inflation privilégiée de la Fed - avait augmenté de 4,6% en mai, contre 4,7% d'avril.La hausse séquentielle n'est que de 0,1%, soit un ralentissement plus marqué que prévu : le cycle de désinflation se poursuit mais le cycle de resserrement monétaire de la Fed n'est pas achevé du fait de chiffres très robustes dans l'immobilier et de la résilience du marché du travail.

A titre d'indication, les traders tablent désormais avec une probabilité de 86,8% sur un relèvement de 25 points de base des taux de la Fed le mois prochain contre une probabilité de 89,3% avant la parution de ces chiffres.Les statistiques publiées à 14H30 provoquent une détente symbolique du rendement des Treasuries à 10 ans, vers 3,85%, niveau proche d'un plus haut d'un mois, à 3,87%, hier soir.Les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,1% en mai par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, une progression globalement conforme aux attentes.

Le dollar efface ses gains récents face à l'euro en réaction à cette statistique, ramenant la monnaie unique à 1,0915.Sur le front du pétrole, le brut léger américain regagne du terrain porté par le retour de l'appétit pour les actifs risqués, le WTI affichant un gain de 0,8% à 70,4 dollars.Dans l'actualité des valeurs françaises, Sodexo affiche un chiffre d'affaires du troisième trimestre de son exercice 2023 de 6,03 milliards d'euros, en hausse de 9,1%, avec une croissance interne de 10,5% mais des effets de changes et de périmètre légèrement négatifs. Engie annonce revoir à la hausse son objectif de résultat net récurrent part du groupe pour l'année 2023 à un niveau maintenant compris entre 4,7 et 5,3 milliards d'euros, et non plus 'dans la moitié haute de la fourchette de 3,4 à quatre milliards'.

Stellantis a annoncé vendredi qu'il allait investir dans la société australo-norvégienne Kuniko afin de sécuriser son approvisionnement en sulfate de nickel et de cobalt à faible teneur en carbone.Enfin, le titre Genfit grimpe de plus de 20% vendredi et prend la tête du marché parisien dans les premiers échanges suite à la publication des résultats encourageants d'une étude clinique de phase III.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.