Fermeture CAC40: en vert, soutenu par le luxe, modeste gain hebdo

publié le 21/07/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève cette dernière séance de la semaine sur un gain de 0,65%, à 7432 point (soit son plus haut du jour) et s'arroge ainsi un gain hebdomadaire équivalent (+0,6%) et de +14,6% depuis le début de l'année. L'indice parisien est notamment soutenu par le luxe (L'Oréal à +2,5% et Hermès à +1,9% figurent parmi les trois meilleures performances de la séance) et a pu tester la partie haute de son canal baissier de moyen terme, située au-dessus de 7430 points, un obstacle à effacer pour espérer continuer à renouer avec les sommets.

La journée a été pauvre en chiffres 'macro' mais animée par de nombreux résultats trimestriels des deux côtés de l'Atlantique. Il faudra néanmoins attendre les annonces des GAFAM, la semaine prochaine, pour voir se dessiner une véritable tendance.Les intervenants de marché font pour l'instant montre d'une certaine prudence en raison de l'échéance de la réunion de la Réserve fédérale américaine, qui se tiendra mardi et mercredi prochains.Sur le marché des changes, l'euro s'effrite de -0,1% face au billet vert, à 1,118$.Légère détente sur l'obligataire avec -3Pts sur nos OAT (3,98%) et le Bunds (2,45%)Dans l'actualité des sociétés françaises, Renault Group annonce que depuis le 20 juillet, Philippe Krief a succédé à Laurent Rossi au poste de CEO de la marque Alpine.

Air Liquide annonce investir près de 200 millions de dollars dans deux nouveaux centres de production de matériaux avancés à Taïwan et en Corée du Sud.Le chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors Construction s'établit à 1 454,1 millions d'euros au 1er semestre 2023, en hausse de 7,8 % (1 348,3 millions d'euros au 1er semestre 2022).Les T-Bonds se détendent de -3,5Pts vers 3,818%... soit une quasi stabilité en hebdo.Thales publie au titre de son premier semestre 2023 un résultat net ajusté part du groupe par action en hausse de 15% à 3,91 euros, et un EBIT de 993 millions d'euros, soit 11,4% du chiffre d'affaires, contre une marge de 10,8% un an auparavant.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.