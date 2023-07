Pré-clôture CAC40: devrait 'sauver' les 7.300, le 'Dow' vers 13ème gain?

publié le 26/07/2023

(CercleFinance.com) - Il semblerait bien que le scénario d'une 'vente en amont' sur les places européennes afin de soutenir Wall Street se confirme: le Dow Jones aligne -à 17H-, une 13ème séance de hausse consécutive (ce qui n'est jamais arrivé au 21ème siècle et la dernière fois, c'était du 3 au 20 janvier 1987, il y a 36 ans).

La bourse de Paris décroche brutalement de -1,5% mais c'était pire ce midi ave -2%: le CAC40 a chuté vers 7.254 et se redresse vers 7.300 dans le sillage de Wall Street qui se montre très résilient.L'Euro-Stoxx50 ne cède que -1,2% et le DAX -0,6%.La bourse de Francfort n'est pas pénalisé par le recul du secteur du luxe, avec -5% sur LVMH, -2,3% sur Kering ou encore -3% sur Hermès.

Wall Street affiche une sérénité inoxydable face à au scénario de taux à 5,5% pour une durée indéterminée, le Nasdaq ne cède pas plus de 0,3%, ce qui est largement rattrapable d'ici 22H si la FED tient un discours qui plait au marché (après son communiqué à 20h00, lors de la très attendue conférence de presse de son président Jerome Powell).Si une hausse de taux de 25 points de base semble largement acquise, les investisseurs seront à l'affût de tout indice les renseignant sur la probabilité d'une nouvelle hausse de taux d'ici à la fin de l'année.

'Il y a quelques semaines encore, le marché s'attendait (...) à une hausse supplémentaire en septembre', rappelle Clément Inbona, gérant chez La Financière de l'Echiquier. 'Désormais, rien n'est moins sûr depuis la bonne surprise du dernier chiffre d'inflation américaine', souligne l'analyste.Le déluge de résultats trimestriels attendu au cours de la journée va également permettre aux investisseurs de se faire une idée sur l'état de l'économie et constituer un facteur déterminant de la tendance.Sur le front des statistiques, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin de l'indice de confiance des ménages dans l'Hexagone.

La confiance se montre stable en juillet, à 85. L'indicateur synthétique calculé par l'Insee reste inchangé et bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2022). Les marchés de taux affichent un peu plus de lourdeur en fin d'après-midi : les OAT se tendent de +5,5Pts à 3,025%, les Bunds de +5,5Pts à 2,4560%... mais les T-Bonds US se détendent symétriquement de -3Pts vers 3,884%.L'Euro reprend 0,1% vers 1,1060 face au $, le Dollar-Index perd 0,15% vers 101,20.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Orange fait part d'un résultat net du premier semestre 2023 de 1,09 milliard d'euros, en baisse de 25,8% en données historiques, principalement du fait de l'évolution du résultat d'exploitation (-11,5% à 2,14 milliards).

Danone publie au titre du premier semestre 2023 un BNPA courant de 1,76 euro, en progression de 7,6%, ainsi qu'une marge opérationnelle courante de 12,2%, en progression de 14 points de base, et un free cash-flow de 1,1 milliard d'euros.Worldline publie un BPA normalisé de 0,84 euro au titre du premier semestre 2023, en hausse de 10,5%, et un excédent brut opérationnel (EBO) de 519 millions d'euros, soit 23,1% du chiffre d'affaires, une marge en amélioration de 80 points de base.Stellantis dit avoir engrangé un bénéfice net de 10,9 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année, en augmentation de 37% par rapport au premier semestre 2022.Enfin, Airbus Defence and Space a signé un contrat pour quatre nouveaux avions de transport Airbus A330 (MRTT) avec le gouvernement du Canada et pour la conversion de cinq avions d'occasion A330-200.

Le contrat actuel a une valeur de commande d'environ 3 milliards de dollars canadiens ou 2,1 milliards d'euros (hors taxes).