Ouverture CAC40: en repli après un déluge de publications de résultats

publié le 28/07/2023

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en repli vendredi matin, les investisseurs reprenant leur souffle à l'issue d'une semaine intense, marquée par les annonces des grandes banques centrales et un déluge de publications de résultats. L'indice CAC40 recule d'environ 0,4% vers 7430 points.

Suite à son début de semaine difficile, le marché parisien s'était arrogé plus de 2% hier, effaçant ainsi largement ses pertes de la veille (-1,3%).A l'origine de ce rebond on trouve surtout des résultats et des prévisions qui ont rassuré le marché, notamment dans le secteur des semi-conducteurs avec STMicroelectronics, mais aussi chez des mastodontes tels que Stellantis ou Saint-Gobain.

Les résultats d'AstraZeneca, BASF, Capgemini, Engie, Eni, Hermes, Sanofi et Vinci seront encore surveillés ce vendredi, tout comme ceux de Chevron, Colgate-Palmolive, ExxonMobil ou Procter & Gamble aux Etats-Unis.La séance s'annonce également très animée en termes de statistiques, avec des investisseurs qui seront surtout attentifs aux derniers chiffres de l'inflation à paraître aux Etats-Unis.

En France, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois, les prix à la consommation augmenteraient de 4,3% en juillet 2023 sur un an, marquant ainsi un léger ralentissement après +4,5% le mois précédent.Au deuxième trimestre 2023, le produit intérieur brut (PIB) de la France progresse sensiblement (+0,5% en volume, après +0,1% au trimestre précédent), selon une première estimation en données CVS-CJO de l'Insee.

Cette dernière séance du mois de juillet risque de se caractériser par un avis de tempête sur le compartiment obligataire, où une correction se dessine sur fond de bonnes surprises autour de la santé de l'économie.Le rendement du 10 ans américain - qui avait peu réagi mercredi aux annonces de la Fed - s'est rapproché hier de ses plus hauts annuels en refranchissant le seuil psychologique des 4%.Ce coup de bambou s'explique essentiellement par une statistique du PIB qui a montré une accélération de la croissance américaine au deuxième trimestre, faisant craindre une poursuite de la politique restrictive de la Fed et déclenchant l'ascension des rendements obligataires.

Les tensions sur les taux sont alimentées, ce matin, par les dernières annonces de la Banque du Japon (BoJ), qui a décidé de maintenir son objectif de 0,5% pour ce qui concerne le rendement des obligations d'Etat à dix ans, tout en autorisant un dépassement de ce niveau.'Cela créée de la confusion sur les marchés, sachant que la BoJ sera dans l'incapacité de défendre une fluctuation de seulement 0,5% au vu de l'absence de développements économiques allant dans le sens d'un reflux des rendements', explique un trader.Du coté des valeurs, Air France a annoncé ce matin un chiffre d'affaires de 7 624 ME au 2ème trimestre 2023 en amélioration de 0,9 MdE par rapport à l'année dernière.

Le résultat net s'inscrit à 0,6 MdE soutenant la restauration des fonds propres du Groupe.Engie a confirmé ses objectifs pour 2023. Le groupe vise un résultat net récurrent part du groupe (RNRpg) entre 4,7 et 5,3 milliards d'euros cette année. Engie a enregistré sur les six premiers mois de l'année un résultat net récurrent part du groupe de quatre milliards d'euros, contre 3,2 milliards un an plus tôt, soit une hausse de +24,6% (dont +24,8% en organique).Bouygues publie un résultat net part du groupe de 225 millions d'euros pour les six premiers mois de 2023, contre 147 millions un an auparavant, tandis que son résultat opérationnel courant des activités (ROCA) est passé de 513 à 727 millions, soit une marge stable à 2,8%.

Hermès International dévoile un résultat net part du groupe (RNPG) de 2,23 milliards d'euros au titre du premier semestre 2023, soit une hausse de 36%, et une rentabilité opérationnelle courante atteignant 44% contre 42% à fin juin 2022. Le chiffre d'affaires semestriel s'est accru de 22% à 6,7 milliards (+25% à changes constants).Capgemini publie un BPA en progression de 20% à 4,70 euros au titre des six premiers mois de 2023, avec une marge opérationnelle en hausse de 9% à 1,41 milliard d'euros, soit 12,4% du chiffre d'affaires, un taux en amélioration de 20 points de base.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.