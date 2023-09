Fermeture CAC40: sous les 7200 pts, pénalisé pas le repli du luxe

publié le 06/09/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la séance sur un recul de 0,84%, à 7194 points, poursuivant ainsi sa consolidation avec une 6ème séance consécutive de baisse. L'indice parisien doit notamment composer avec le recul des valeurs du luxe avec -3,6% pour LVMH, -2,3% pour Kering et -1,9% pour Hermès, ces trois valeurs signant d'ailleurs les replis les plus importants de la journée sur le CAC.

Le secteur du luxe, structurellement très dépendant de l'économie chinoise, est pénalisé par les doutes autour de la croissance chinoise. Sur le front des statistiques, les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'accélération de la croissance du secteur des services aux Etats-Unis au mois d'août (+1,8 à 54,5), selon la dernière enquête de l'Institute for Supply Management (ISM) réalisée auprès des directeurs d'achats, alors que les économistes prévoyaient un indice en léger repli autour de 52,5.

Tous les sous-secteurs de l'indice se sont inscrit en hausse, à commencer par ceux mesurant l'emploi (+4 points) et les nouvelles commandes (+2,5 points), confirmant la résistance de la croissance américaine.Autre bonne surprise, celui mesurant les livraisons par les fournisseurs s'est amélioré de 0,4 point, à 48,5 contre 48,1 le mois précédent.Le tableau s'avère néanmoins moins riant du côté du secteur privé aux Etats-Unis, celui-ci ayant vu sa croissance décélérer un peu plus qu'estimé initialement en août (-1,8 pt) : l'indice PMI composite de S&P Global s'est finalement établi à 50,2 pour le mois écoulé, contre 50,4 en estimation flash et après 52,0 pour juillet.

Le déficit commercial des Etats-Unis s'est un peu creusé, à 65 milliards de dollars en juillet, contre 63,7 milliards le mois précédent (révisé par rapport à l'estimation initiale de 65,5 milliards), selon le Département du Commerce.Cette augmentation de 2% du déficit d'un mois à l'autre reflète des hausses de 1,7% des importations de biens et services par les Etats-Unis, à 316,7 milliards de dollars, et de 1,6% des exportations, à 251,7 milliardsGlobalement, la hausse des cours du pétrole orchestrée par les membres de l'OPEP et l'Arabie Saoudite en chef de file, ravive les craintes d'une remontée des tensions inflationnistes avec, pour conséquence potentielle, une politique monétaire toujours plus restrictive de la part des banques centrales.

Pour rappel, l'Arabie Saoudite a décidé de maintenir la réduction de ses quotas de production (-1 million de barils/jour) jusqu'à la fin de l'année tandis que la Russie a annoncé son intention de réduire ses exportations d'or noir.Conséquence, le baril de Brent de Mer du Nord se maintient proche des 90 dollars, un plus haut depuis l'automne 2022, alors qu'il évoluait encore autour des 72 dollars à la fin du mois de juin.Si la vigueur des prix pétroliers devrait profiter aux valeurs liées à l'énergie, elle pourrait surtout avoir un impact défavorable sur l'inflation au cours des mois de septembre et d'octobre.'Il est vrai que ce facteur ne se répercutera pas directement sur l'inflation de base, qui exclut l'énergie, mais le risque est que cette flambée ait un effet indirect sur d'autres postes', prévient Jim Reid, chez Deutsche Bank.

Sur fond de remontée des anticipations d'inflation avec la hausse du pétrole, le rendement des T-Bonds à 10 ans remonte de +3Pts en direction de 4,30%, tandis que le dix ans allemand se tend encore de +4,8pts, à 2,648%, et les OAT de 3,14pts vers 3,185%.Cette dégradation ne colle pas à 100% avec le recul de 0,2% du volume des ventes du commerce de détail CVS dans la zone euro en juillet et de 0,3% dans l'UE (données Eurostat).Par rapport à juillet 2022, l'indice corrigé des effets de calendrier des ventes de détail a diminué de 1% dans la zone euro et de 1,2% dans l'UE.Dans le détail, le volume des ventes du commerce de détail a diminué de 1,2% pour les 'carburants', tandis qu'il a augmenté de 0,4% pour le secteur 'alimentation, boissons et tabac' et de 0,5% pour les 'produits non alimentaires'.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Kaufman & Broad annonce avoir conclu, le 5 septembre, un contrat d'acquisition portant sur un bloc de 1.

251.000 actions détenu par Artimus Participations, société réunissant des managers et anciens managers du groupe immobilier, dont son PDG Nordine Hachemi.Voltalia annonce les premières injections dans le réseau de sa ferme éolienne Rives Charentaises, à cheval sur la Charente et la Vienne (Nouvelle-Aquitaine), un parc dont la production annuelle permettra d'éviter l'équivalent de 12700 tonnes de CO2 par an.Renault a annoncé mardi soir avoir confié à un prestataire de services d'investissement un mandat portant sur l'acquisition de 700.000 actions dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions. Airbus a annoncé mercredi que Turkish Airlines avait commandé 10 A350-900 supplémentaires, portant à 40 le nombre total d'appareils que la compagnie aérienne turque prévoit d'exploiter.Enfin, Lagardère SA annonce la signature par Lagardère Travel Retail d'un accord portant sur l'acquisition de 100 % de Tastes on the Fly, une société opérant des restaurants et des services Food & Beverage aux États-Unis et au Canada sur 25 sites répartis dans cinq aéroports majeurs.

