Pré-clôture CAC40 : résiste à une flambée de +2% du pétrole Brent et WTI

publié le 12/09/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris s'alourdit un peu, le CAC40 cède entre -0,3 et -0,4% vers 7.255 points... dans des volumes insignifiants puisque 1,2MdE seulement ont été échangés en 8 heures de cotations. Les investisseurs se montrent prudents, dans tous les sens du terme à deux jours du grand rendez-vous de la BCE prévu ce jeudi.

Les Bourses européennes évoluent pour leur part en ordre dispersé ce mardi et plutôt en baisse dans la zone Euro : +0,4% à Londres, mais -0,6% à Francfort qui pâtit d'une chute -8,1Pts de l'indice 'ZEW' de la 'situation actuelle' à -79,4.Mais le sous indice des perspectives s'este redressé de 0,9 point à -11,4. Wall Street de son côté -et à la veille du 'CPI'- ne valide aucun signal directionnel avec -0,1% sur le Dow Jones, -0,4% sur le S&P500 et -0,6% sur le Nasdaq.

Sur le marché pétrolier, la baisse de la production de plusieurs pays de l'Opep+, en particulier l'Arabie Saoudite et la Russie l'emportent sur les craintes entourant un ralentissement économique global, ce qui se traduit par une flambée des cours.Le Brent progresse de 1,6% et passe la barre des 92$/baril tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'envole de +2% vers 89,1$, un nouveau record annuel.En l'espace de trois mois, la hausse des cours pétroliers a bondi de plus de 33%, une envolée qui ne devrait pas se résorber à court terme selon les spécialistes.

'Un baril à 100 dollars est désormais un scénario crédible avant la fin de l'année', explique DeftHedge, un spécialiste de la gestion du risque de change et de matières premières en entreprise, qui évoque à la fois des facteurs conjoncturels et structurels.Les marchés obligataire tente de digérer l'impact inflationniste du prix du baril qui bat des records et qui accélère encore : les OAT, les Bunds parviennent à se stabiliser vers 3,175 et 2,635% respectivement, les T-Bonds se tendent à la marge de +0,4Pts vers 4,295%, c'est plutôt rassurant.Dans l'actualité des sociétés françaises, Interparfums publie au titre de son premier semestre 2023 un résultat net part du groupe en croissance de 43% à 77,6 millions d'euros et une marge opérationnelle en amélioration de 3,3 points à 25,8%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 24% à 396,1 millions.

Fnac Darty a annoncé mardi le lancement d'une offre d'obligations senior à échéance 2029 d'un montant total de 300 millions d'euros afin de se refinancer.Voltalia annonce la signature, par sa filiale Helexia, d'un contrat de 46 mégawatts avec Prime Energy, l'un des plus grands traders d'électricité du Brésil, pour la fourniture de 46 mégawatts d'énergie photovoltaïque sur une période de 20 ans.TotalEnergies annonce que le plafonnement à 1,99 euro le litre dans toutes ses stations-service en France, sera étendu au-delà de la fin 2023, 'tant que les prix resteront élevés'.SES-imagotag bondit de 9% à Paris, au lendemain de la publication de résultats de premier semestre 2023 qui 'reflètent une très forte performance opérationnelle' selon Stifel, qui reste à 'achat' sur le titre.