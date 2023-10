Fermeture CAC40: hausse modeste malgré le rebond de Wall Street

publié le 16/10/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un gain limité de 0,27%, à 7022 points, dans des volumes limités (à peine 2,5 MdsE échangés depuis l'ouverture) et loin du dynamisme que connaît Wall Street où S&P500, Dow Jones et Nasdaq gagnent actuellement plus de 1%.

Sur le front des statistiques, dans la zone euro, la balance commerciale de la zone euro a dégagé un excédent au mois d'août. Selon ces premières estimations, la région a enregistré un excédent de 6,7 milliards d'euros d'euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en août, à comparer avec un déficit de 54,4 milliards d'euros en août 2022, un chiffre qui avait été alourdi par le brusque renchérissement de la facture énergétique.

Les exportations de biens de la zone euro vers le reste du monde ont atteint 221,6 milliards d'euros, soit une baisse de 3,9% par rapport à août 2022, tandis que les importations ont chuté de 24,6% en rythme annuel pour atteindre 285 milliards d'euros. Outre-Atlantique, l'activité manufacturière a reculé dans la région de New York, selon les entreprises ayant répondu à l'enquête Empire State Manufacturing de la Fed locale en octobre, son indice global ayant reculé de sept points, à -4,6.

Les investisseurs vont se concentrer dans les prochains jours sur les résultats trimestriels des entreprises. Les résultats de 55 sociétés de l'indice S&P 500 sont notamment attendus cette semaine, dont ceux de cinq composantes du Dow Jones, parmi lesquelles Goldman Sachs, J&J ou American Express.Au sein du secteur technologique, les investisseurs seront tout particulièrement sensibles aux résultats de Tesla et Netflix, attendus mercredi soir.En dehors des résultats de sociétés, la semaine qui s'ouvre sera aussi riche en statistiques.

Mardi verra la publication de l'indice ZEW du moral des investisseurs allemands puis des ventes au détail aux Etats-Unis, avant les prix à la consommation en zone euro le lendemain.Les mises en chantier de logements et les permis de construire aux Etats-Unis seront également au programme mercredi et la liste se poursuivra jeudi avec les inscriptions aux allocations chômage, les indicateurs avancés du Conference Board et les ventes de logements anciens aux Etats-Unis.Du côté de l'obligataire, la récente détente des taux longs contribue à calmer les vendeurs, même si le reflux des taux ne traduit pas véritablement un basculement en 'risk-off', lequel serait compréhensible au vu du risque d'embrasement au Proche-Orient.

La semaine s'ouvre sur une consolidation des marchés obligataires avec +4Pts de rendement sur nos OAT vers 3,402% et sur les Bunds (+4,7Pts à 2,78%).Les T-Bonds US affichent +7Pts vers 4,700%, ce qui efface les gains de vendredi.Sur le marché de l'énergie, le pétrole 'Brent' consolide (-1% vers 90 $)après sa brusque remontée de 6% de la semaine passée au sortir d'un week-end marqué par une absence d'escalade a Proche-Orient... mais qui ne semble constituer qu'un répit. Dans l'actualité des sociétés françaises, Le groupe annonce que son Conseil d'administration a approuvé vendredi 13 octobre 2023 la signature d'un accord préalable avec Grupo Calleja pour la vente de la totalité de la participation de Casino dans Almacenes Éxito, correspondant à 34,05 % du capital social de Groupe Éxito.

Latecoere devient fournisseur stratégique de Deutsche Aircraft pour toutes les portes de l'avion régional à turbopropulseur de 40 places D328eco.Thales et les forces aériennes royales néerlandaises (RNLAF) renforcent leur partenariat avec la fourniture aux Pays-Bas d'un programme d'extension de la durée de vie des systèmes (SLEP) dont vont bénéficier 13 dispositifs ILS (un système d'atterrissage aux instruments qui garantit la précision de l'approche et la sécurité de l'atterrissage) et DME (un système qui guide des aéronefs en route et en approche).