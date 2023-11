Fermeture CAC40: en légère hausse, termine au-dessus des 7200 pts

publié le 15/11/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la séance sur une hausse de 0,3%, à 7209 points, tirée par STMicro (+5,3%), Saint-Gobain (+2,6%) ou encore Worldline (+2,5%) mais pénalisée par le lourd repli d'Alstom (-15%). Sur le front des statistiques, l'agenda était très dense ce mercredi : les ventes au détail aux Etats-Unis ont reculé de 0,1 % en octobre par rapport au mois précédent (+0,9%).

La bonne surprise provient de l'indice 'Empire State' calculé par la Fed locale qui a grimpé de +14Pts pour repasser positif et atteindre 9,1 en novembre.Les nouvelles commandes ont continué de baisser légèrement, tandis que les livraisons se sont redressées. Les indicateurs du marché du travail indiquent une légère baisse de l'emploi et de la semaine de travail moyenne.Mais attention : les 'perspectives' ont fortement baissé, les entreprises ne s'attendant plus à ce que les conditions s'améliorent au cours des six prochains mois.

Il y avait également de nombreuses 'stats' en Europe : la production industrielle CVS a diminué de -1,1% dans la zone euro et de -0,9 % dans l'UE, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.En septembre 2023 par rapport à septembre 2022, la production industrielle a diminué de 6,9% dans la zone euro et de 6,1% dans l'UE.Il faut s'attendre à une croissance de 0,6% du PIB de la zone Euro en 2023 contre +0,8% estimé précédemment.En France toujours, les prix à la consommation ont augmenté de 4% sur 12 mois en octobre 2023, après un taux annuel de 4,9% observé en septembre, d'après l'Insee qui confirme donc ses estimations provisoires dévoilées à la fin du mois dernier.

Par ailleurs, selon l'Insee, au troisième trimestre 2023, le taux de chômage au sens du BIT augmente de 0,2 point à 7,4% de la population active en France (hors Mayotte).En comptant toutes les catégories, le taux global de sous emploi reste très élevé par rapport à la moyenne européenne, à 16,9%.Enfin, l'inflation britannique est tombée en octobre à son plus bas niveau depuis 2021, se rapprochant ainsi de l'objectif de la Banque d'Angleterre et apportant un peu d'oxygène aux consommateurs.La hausse des prix à la consommation (CPI) est revenue à 4,6% le mois dernier, soit un peu mieux que ce prévoyait le consensus (+4,7%), après être ressortie à 6,7% au mois de septembre.Les marchés obligataires s'ajustent au lendemain d'une spectaculaire détente des taux : les T-Bonds (-15Pts mardi) se retendent de +8Pts vers 4,522%.

Nos OAT affichent +3Pts à 3,1900% et les Bunds +2,5Pts à 2,6250%, les BTP italiens restent stables vers 4,415%.Côté FOREX, le Dollar littéralement fracassé la veille avec -1,7% grappille +0,2% face à l'euro qui s'effrite vers 1,0870$/euro.Enfin, le pétrole recule de -0,9% vers 81,6$ à Londres après la publication d'une hausse de +3,6Mns de barils des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis (à 439,4 millions de barils lors de la semaine du 6 novembre).Les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont en revanche reculé de 1,4 million de barils, tandis que les stocks d'essence ont chuté de 1,5 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente, poursuit l'agence.Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 86,1% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,4 millions de barils/jour.

Dans l'actualité des sociétés tricolores, Alstom cède près de 15% vers 12E après avoir annoncé ce matin travailler à un plan global opérationnel, commercial et d'efficacité des coûts, dont une réduction d'environ 1500 ETP (équivalent temps plein), soit près de 10% des fonctions commerciales et administratives.Dans une présentation stratégique consacrée à Ampere, Renault affiche les objectifs pour cette société de véhicules électriques et de logiciels, dont il envisage une introduction en bourse au premier semestre 2024 tout en conservant une forte majorité du capital.Airbus fait savoir que la compagnie Ethiopian Airlines Group a signé un protocole d'accord (MoU) portant sur l'ajout de 11 Airbus A350-900 à sa flotte. Cet accord porte à 33 le carnet de commandes et l'engagement total d'Ethiopian Airlines pour l'A350, dont quatre A350-1000.ArcelorMittal a annoncé mercredi qu'il allait faire son entrée sur le marché de la fabrication additive en proposant des poudres métalliques qu'il commercialisera aux acteurs de l'aéronautique, de la défense, de l'automobile, des équipements médicaux ou de l'énergie.

Enfin, JCDecaux annonce la signature d'un contrat publicitaire pour une durée de 10 ans avec le Marché International (MIN) de Rungis, contrat qui prévoit une refonte complète de son offre d'affichage publicitaire.