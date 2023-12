Fermeture CAC40: prudence et patience, le record absolu reste à portée

publié le 12/12/2023

(CercleFinance.com) - Au gong final, la bourse de Paris achève la séance sur une recul anecdotique de 0,11%, à 7543 points. Quelques heures plus tôt, l'indice parisien avoir brièvement atteint les 7582 points, un record absolu. Le CAC40 est néanmoins à nouveau pénalisé par Alstom qui signe le plus fort recul de la cotation, à -2,3%.

Le géant du rail lâche 17% en l'espace d'un mois, et plus de la moitié de sa valeur (51%) depuis le début de l'année. Sur le front des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance d'une hausse de 3,1% en novembre (par rapport à novembre 22) de l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis, en ligne avec les attentes de Jefferies.

Hors énergie (-5,4%) et produits alimentaires (+2,9%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel s'est établi à 4% le mois dernier, stable par rapport à octobre, et à un niveau là-aussi en ligne avec la prévision du broker.En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre les mois d'octobre et novembre 2023, les prix à la consommation des Etats-Unis se sont accrus de 0,1% en données brutes et de 0,3% en excluant l'énergie et les produits alimentaires.

Après cette statistique, toujours scrutée de près par les marchés, les investisseurs estiment à près de 44% la probabilité d'une baisse des taux d'un quart de point en mars, selon le baromètre FedWatch de CME Group, contre 42% environ hier.Le FOMC devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés demain, mais son communiqué pourrait fournir quelques précieuses indications sur ses intentions en matière de taux.A noter toutefois une poursuite de l'augmentation des coûts du logement, une composante très suivie par les analystes : cette hausse est liée au tarissement de l'offre: en effet, personne ne souhaite emprunter à 7% après avoir connu avec un taux hypothécaire à 3,5% il y a 2 ans.

Peu de mouvement est à l'oeuvre sur le compartiment obligataire, où l'on observe un repli presque imperceptibles sur les rendements à 10 ans, avec des T-Bonds à 4,24% la veille contre 4,235% ce jour. Prudence et patience sont les maîtres mots alors que débute pour deux jours la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale.Bien qu'aucune annonce importante ne soit attendue à l'issue de son comité monétaire, demain, les acteurs de marché seront attentifs à d'éventuelles indications concernant le calendrier de futures baisses de taux.Autour de 1,0780$, l'euro gagne 0,2% face au billet au vert. Par ailleurs, après sa récente envolée, l'or poursuit sa contraction, à -1,2%, vers 1980$ l'once.

Enfin, Sur le front du pétrole, le Brent rechute lourdement de -3,7% autour des 73,2$ le baril: un signe que les spécialistes de l'énergie ne s'attendent pas à une forte croissance en fin d'année.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Saint-Gobain annonce avoir signé un contrat d'achat d'électricité (PPA) avec CVE, un fournisseur français indépendant d'énergie renouvelable, garantissant l'accès à environ 140 GWh d'électricité solaire en Afrique du Sud, sur une durée de 20 ans.TotalEnergies a annoncé mardi l'acquisition de trois start-up (Dsflow, Predictive Layer, Time2plug) avec l'objectif affiché d'accélérer son développement dans le domaine de l'électricité.Renault Group annonce qu'il va céder à Nissan jusqu'à 211 millions d'actions Nissan, représentant environ 5% du capital du groupe japonais, parmi les 28,4% d'actions Nissan qui ont été transférées par Renault dans une fiducie française le 8 novembre.

Airbus indique qu'Avolon, société internationale de leasing basée à Dublin, a signé une commande ferme de 100 A321neo, portant sa commande totale d'A321neo à 190 appareils et sécurisant son pipeline de livraison pour ce monocouloir.Enfin, Vinci a exposé mardi la stratégie de sa filiale énergétique espagnole Cobra IS, dont il considère l'intégration au sein du groupe comme un 'remarquable succès' un peu moins de deux ans après sa finalisation.