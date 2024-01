Fermeture CAC40: sous les 7400 pts, efface une partie de ses pertes,

publié le 16/01/2024

(CercleFinance.com) - Après avoir perdu jusqu'à 0,9% en début de séance, la bourse de Paris a comblé son retard tout au long de la journée : au gong final, le recul se limite finalement à 0,18%, à 7398 points, avec les replis d'Alstom (-3,5%), Teleperformance (-2,8%) ou encore Engie (-1,9%).

En début d'après-midi, les investisseurs ont découvert les résultats de Morgan Stanley, plombés par une provision de 535 M$ mais le chiffre d'affaires a dépassé les attentes grâce à l'activité banque d'investissement.Côté 'macro', l'activité manufacturière dans la région de New York a continué de fortement se contracter en janvier : l'indice 'Empire State' s'est enfoncé encore un peu plus dans la zone rouge ce mois-ci, à -43,7, soit un plus bas depuis mai 2020, contre -14,5 le mois précédent.

Les économistes prévoyaient au contraire une remontée de cet indicateur autour de -5.Le sous-indice des nouvelles commandes s'est dégradé pour atteindre -49,4, contre -11,3 en décembre, tandis que la composante mesurant le nombre d'heures travaillées s'est détériorée à -6,1, contre -2,4 en décembre, mettant en évidence un fléchissement du marché de l'emploi.En Europe, l'indice ZEW du moral des investisseurs allemands bénéficie d'une légère augmentation de +2,4Pts à 15,2 points, par rapport à décembre 2023.

.. mais l'Allemagne continue de subir des blocages d'autoroutes et dans les centres-villes (agriculteurs et camionneurs opposés à la suppression des ristournes sur les carburants).Signe du moindre appétit des investisseurs pour les actifs les plus risqués, le dollar, considéré comme une valeur refuge, remonte nettement face à l'euro, qui recule de -0,65% vers 1,088$.Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se tend de 3,95% vers 4,0250% malgré le mauvais 'Empire State'.Le rendement des Bunds et des OAT se détend en revanche de -1Pt à 2,189% et 2,718% respectivement.

Dans l'actualité des sociétés tricolores, Sanofi fait savoir que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé une mise à jour de Dupixent, son médicament vedette, pour y inclure le traitement de la dermatite atopique touchant sévèrement les mains et les jambes.Worldline a officialisé un partenariat stratégique avec Google dans le cadre d'un programme lancé en 2022 en vue d'utiliser le 'cloud' afin d'accélérer sa transformation numérique.Renault annonce la nomination de Marguerite Prince comme directrice des ressources humaines d'Alpine à compter du 1erfévrier 2024.Copyright (c) 2024 CercleFinance.

