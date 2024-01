Mi-séance CAC40: limite ses pertes après communiqué BCE sans surprises

publié le 25/01/2024

(CercleFinance.com) - De façon assez troublante, un communiqué de la BCE exempt de toute surprise semble rassurer les marchés qui effacent 80% des pertes affichées à l'heure du déjeuner.La BCE maintient son principal taux de dépôt pour la seconde fois à 4% et note que la tendance à la désinflation se poursuit et les taux sont suffisamment restrictifs pour ramener l'inflation à la cible des 2%.

Mais au travers de récentes déclarations de Christine Lagarde -et de ses principaux lieutenants-, on comprend que la BCE reste vigilante en ce qui concerne la spirale prix-salaire, qu'elle juge prématuré les anticipations de baisses des taux, qu'elle reste 'data dependant' et ne modifiera le loyer de l'argent que lorsque la FED aura agi en 1er ('plutôt cet été qu'au printemps': la BCE pourrait attendre juillet).

Le communiqué du jour étant très court et sans aucune annonce originale, les marchés ont trouvé un motif d'espoir dans la disparition d'une phrase récurrente : 'il subsiste des pressions inflationnistes internes'.Côté diagnostic économique : le marché travail reste robuste avec un taux de chômage au plus bas depuis 20 ans, la croissance est quasi nulle mais pourrait réaccélérer si la demande se redresse... mais les conflits (Ukraine, Israël, Yemen) font peser des risques sur l'activité mondiale.

.. et le prix des transports. Le taux d'inflation actuel reste proche de 3,4% en 'Core' mais atteint 4% dans les 'services'.C'est ce qui expliquerait le rebond du CAC40 de -0,6% vers -0,2% (de 7.411 vers 7.441) et de l'Euro-Stoxx50 (de -0,4% vers -0,15%).Côté chiffres, la croissance du PIB (produit intérieur brut) réel des Etats-Unis pour le quatrième trimestre 2023 ressort supérieur de +1% et +1,3% par rapport aux anticipations, à +3,3% en rythme annualisé, selon une toute première estimation du Département du Commerce.

La croissance de la première économie mondiale se calme par rapport aux 4,9% rugissants observés au troisième trimestre. 'L'augmentation enregistrée au quatrième trimestre est principalement attribuable à celle des dépenses de consommation et des exportations. Les importations, qui sont une soustraction dans le calcul du PIB, ont augmenté', précise le Département du Commerce.Les inscriptions hebdomadaires au chômage ressortent en hausse de +25.000 :Le Département du Travail annonce 214.000 nouveaux allocataires.La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est ressortie à 202 250 cette même semaine, soit un recul de 1500 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 27 000 pour s'établir à 1 833 000 lors de la semaine du 8 janvier, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.Voyons maintenant les chiffres publiés en Europe : le climat des affaires en France se montre stable par rapport à décembre 2023, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui se maintient à 98, un niveau un peu au-dessous de sa moyenne de longue période (100). Toujours sur le front des statistiques, le climat des affaires s'est détérioré en Allemagne en janvier, confirmant la dynamique récessionniste dans laquelle évolue la première économie d'Europe, montre l'enquête mensuelle publiée jeudi par l'institut Ifo.

L'indice Ifo - calculé à partir d'un échantillon de quelque 9.000 entreprises - est ressorti à 85,2 ce mois-ci contre 86,3 en décembre, alors que les économistes tablaient en moyenne sur une légère amélioration à 86,6. Sur le marché des changes, l'euro grappille +0,1% vers 1,0900 face au billet vert.Sur l'obligataire, légère détente sur les Bunds et les OAT de -3Pts à 2,305% et 2,8020%, les BTP italiens effacent -3,5Pts à 3,858%.Dans l'actualité des sociétés françaises, STMicroelectronics (-1,8%) publie au titre du dernier trimestre 2023 un résultat net en baisse de 13,8% à 1,08 milliard de dollars, soit 1,14 dollar par action, avec une marge d'exploitation ressortie à 23,9%, au lieu de 29,1% sur la même période de l'année précédente.

Publicis Groupe (+2,4%) publie de manière anticipée un revenu net en croissance de 4,2% à 13,1 milliards d'euros pour l'année 2023, sa croissance organique s'élevant à +6,3%, soit au-dessus de sa fourchette-cible de +5,5-6% qui avait été relevée en octobre dernier.Enfin, TotalEnergies annonce avoir été sélectionné, avec son partenaire Corio Generation, pour leur projet éolien offshore Attentive Energy Two pour un contrat de 20 ans portant sur la fourniture de 1,34 GW d'électricité renouvelable à l'État américain du New Jersey.Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.