Pré-clôture CAC40: déluge de record (Japon, Europe, USA) grâce à Nvidia

publié le 22/02/2024

(CercleFinance.com) - Le CAC40 s'envole de +1,4% au-delà de 7.920Pts et se prépare à aligner un 6ème record absolu de clôture consécutif.Les records absolus pleuvent de part et d'autre de l'Atlantique avec l'Euro-Stoxx50 (+1,6% à 4.850), le DAX40 (+1,6% à près de 17.

390), avec l'apparition d'impressionnants 'gap' haussiers.Schéma identique avec le S&P500 qui bondit de plus de +1,5% pour inscrire un nouveau zénith à 5.058Pts.Le Dow Jones, peu concerné par la thématique de 'l'I.A' ne gagne que 0,8% mais retrace son record absolu des 38.

926Pts du 12 février. .Nasdaq (+2,3%) est littéralement propulsé au-delà des 17.850Pts par Nvidia qui pulvérise son précédent record de près de 35$ à 776$ et une hausse initiale de 14% correspond à une hausse de plus de 235Mds$ de sa capitalisation (record de Meta de +205Mds$ pulvérisé), laquelle dépasse 1.

900Mds$ (soit une hausse annuelle de +50%).A noter une chute de Rivian (-23%) qui a averti mercredi soir sur la faiblesse de ses ventes de pick-up attendues en 2024, même sanction pour Lucid avec -10%.A noter ce matin ce nouveau record absolu à plus de 39.100Pts battu par le Nikkei (+2,2%), 1er record depuis 34 ans et 2 mois !Côté chiffres, le secteur privé des Etats-Unis voit la croissance de son activité ralentir en février, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite ressort à 51,4 en estimation flash, après avoir atteint 52 le mois précédent, son plus haut depuis juillet 2023.

'Les pressions sur les coûts se sont encore dissipées, mais la dynamique de croissance dans le secteur des services s'est affaiblie', explique S&P Global, alors que la production manufacturière a renoué avec la croissance.Le Département du Travail annonce une baisse de -12.000 allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 12 février, à 201.000demandeurs.La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est ressortie à 215 250 cette même semaine, soit un repli de 3500 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente.Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a reculé de 27 000 pour s'établir à 1 862 000 lors de la semaine du 5 février, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.

Ces chiffres passent complètement au second plan, ainsi que la tonalité prudente des 'minutes' de la Fed, qui ont confirmé hier soir que la banque centrale souhaitait se donner du temps avant de réduire ses taux, ce qui était déjà intégré par le marché.Sur le front des statistiques européennes, le PMI composite HCOB de l'activité globale en France se redresse de 44,6 en janvier à 47,7 en février, soit un plus haut de neuf mois qui signale ainsi le plus faible recul de l'activité du secteur privé de la période de repli en cours.Trajectoire inverse sur le PMI manufacturier germanique de février avec une chute de -3,2Pts vers 42,3.Enfin, l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est établi à 48,9 en février, contre 47,9 en janvier, signalant une neuvième baisse mensuelle consécutive de l'activité des entreprises privées, la plus faible toutefois depuis juin 2023.

Dans l'actualité des sociétés françaises, Danone publie au titre de l'année passée un BNPA courant en hausse de 3,4% à 3,54 euros, porté par une marge opérationnelle courante en progression de 40 points de base à 12,6% pour un chiffre d'affaires net de plus de 27,6 milliards d'euros.Eramet (+2,3%) publie un résultat net part du groupe (RNPG) annuel en chute de 85% à 109 millions d'euros, et un EBITDA ajusté en baisse de 59% à 772 millions, pour un chiffre d'affaires ajusté de 3,82 milliards, en recul organique de 26% sur un effet prix négatif.Seb publie pour 2023 un résultat net en hausse de 22% à 386 millions d'euros et une marge opérationnelle améliorée de 1,3 point à 9,1%, pour des ventes annuelles de 8,01 milliards d'euros, en croissance de 5,3% à tcpc (taux de changes et périmètre constants).En marge de la publication de ses résultats, Seb fait part d'un projet d'acquisition du groupe familial français Sofilac, pour renforcer son expertise en cuisson haut de gamme et poursuivre ainsi sa croissance dans les marchés professionnels et semi-professionnels.

