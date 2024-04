Fermeture Wall Street en baisse, entre doutes sur les taux et résultats mitigés

publié le 17/04/2024

par Chuck Mikolajczak

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, les investisseurs s'interrogeant sur les contours de l'assouplissement monétaire promis par la Réserve fédérale américaine (Fed) et évaluant un éventail de résultats trimestriels mitigés alors qu'a débuté la saison des résultats.

L'indice Dow Jones a cédé 0,12%, ou 45,66 points, à 37.753,31 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 29,20 points, soit 0,58%, à 5.022,21 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 181,88 points (1,15%) à 15.683,37 points.

Après avoir enregistré des gains importants en fin d'année dernière et atteint des sommets au premier trimestre, sur fond d'optimisme à propos de la baisse des taux d'intérêt, les principaux indices de Wall Street ont marqué le pas dernièrement alors que des commentaires prudents de responsables de la Fed ont poussé les investisseurs à revoir leurs attentes.

Le S&P-500 a terminé dans le rouge pour une quatrième séance consécutive - une série inédite en plus de quatre mois - et s'achemine vers un troisième déclin hebdomadaire d'affilée.

Des responsables de la Fed, dont Jerome Powell, le président de la banque centrale américaine, se sont abstenus en début de semaine de fournir un quelconque calendrier pour les baisses de taux, indiquant au contraire que la politique monétaire devrait rester très stricte plus longtemps qu'anticipé.

Cela fait suite notamment à la publication de données plus élevées qu'attendu sur l'inflation aux Etats-Unis.

"Les marchés doivent gérer différentes choses: l'inflation est plus élevée que la plupart des prévisions, les attentes sur les baisses des taux sont revues à la baisse et les tensions géopolitiques se sont accrues, particulièrement au Moyen-Orient", a déclaré Anthony Saglimbene, stratégiste en chef d'Ameriprise Financial, dans le Michigan.

"Il y a en quelque sorte une excuse pour les traders de se tenir à l'écart et pour les marchés de reprendre leur souffle après cinq mois très, très solides de gains", a-t-il ajouté, soulignant aussi que la saison des résultats devrait jouer un rôle plus important encore que lors des deux précédents trimestres.

Alors qu'une première baisse des taux de 25 points de base en juin était très largement anticipée, plus tôt cette année, par les acteurs du marché, l'hypothèse a pris du plomb dans l'aile. Selon FedWatch, ce scénario est considéré possible à 16,8% seulement, désormais, et juillet apparaît comme le moment le plus probable du virage monétaire de la Fed.

Le repli des rendements des bons du Trésor américain a permis aux indices de Wall Street de limiter leurs pertes mercredi, au lendemain de la progression des bons sur dix ans à un pic de quatre mois.

Du côté des valeurs, Travelers a chuté de 7,41%, pesant lourdement sur le S&P-500 et le Dow Jones, après que le géant de l'assurance a publié des résultats trimestriels inférieurs aux attentes.

Abbott Laboratories a perdu 3,03 à la suite de résultats trimestriels plus solides qu'attendu mais d'une prévision de chiffre d'affaires annuel décevante.

United Airlines a bondi de 17,45% après avoir dit s'attendre à un trimestre en cours meilleur que prévu initialement. U.S. Bancorp a reculé de 3,61% après avoir fait état de résultats trimestriels et de prévisions annuelles décevants.

(Rédigé par Jean Terzian)