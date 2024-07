Pré-clôture CAC40 : supports menacés, les taux se dégradent nettement

publié le 09/07/2024

(CercleFinance.com) - La fin de séance s'annonce 'compliquée' avec un CAC40 qui dévisse maintenant de -1,8% et menace directement le support des 7.490 des 16 et 28 juin, après avoir enfoncé peu après 16H le support oblique des 7.530.Pas moins de 100% des valeurs du CAC40 évoluent dans le rouge, et depuis les tous 1ers échangés, Dassault Systèmes cède 5,4% après un abaissement de ses prévisions annuelles (voir plus bas), ou encore Capgemini et St Gobain (-3,8%), BNP-Paribas -3%.

Ces replis pèsent sur l'Euro-Stoxx50 qui lâche désormais -1,5% et se retrouve en situation délicate, au contact du support majeur des 4.900Pts.'Il est évident que le contexte politique particulier en France va continuer de peser sur la dynamique boursière', prévient Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.'Mais il faut toutefois se garder d'exagérer l'impact du fait politique sur l'évolution du CAC 40', estime l'analyste.Car si la Bourse de Paris a broyé du noir récemment, lâchant 5% depuis les élections européennes du 9 juin, Wall Street continue, de son côté, d'enchaîner records sur records.

Porté les valeurs liées aux semi-conducteurs, le Nasdaq Composite aligne un 26ème record absolu (le 6ème d'affilée) et vient de culminer à 18.510.Le S&P 500 n'est pas en reste et il inscrit un 36ème record depuis le 1er janvier (à 5.488)... et le Dow Jones reste à la peine avec -0,3%Pour autant, les jours qui arrivent risquent de connaître un nouvel accès de volatilité avec la publication, jeudi, des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, qui seront très suivis par les investisseurs.Lors de son audition prévue aujourd'hui devant le Congrès américain, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, pourrait reconnaître certains progrès dans la lutte contre l'inflation, tout en rappelant que la Fed reste 'dépendante des données'.

'C'est habituellement perçu comme le signal de l'enclenchement prochain du cycle de baisse des taux', rappelle Christopher Dembik, chez Pictet AM.D'après le baromètre Fedwatch, les traders tablent actuellement sur une baisse de taux en septembre avec une probabilité qui atteint presque 74%.Les investisseurs comptent par ailleurs sur une prometteuse moisson de résultats du deuxième trimestre pour retrouver un peu de l'optimisme qui a caractérisé les marchés boursiers depuis le début de l'année.Le coup d'envoi de la saison sera véritablement donné vendredi, avec les comptes des grandes banques américaines JP Morgan, Citi et Wells Fargo.Selon les données de FactSet, les analystes anticipent une hausse de 8,8% des bénéfices des entreprises américaines sur un an, ce qui constituerait leur meilleure performance depuis début 2022.

Les marchés obligataires deviennent soudain moins confiants en fin d'après-midi : les Bunds allemands se dégradent de +4Pts à 2,5590%, nos OAT +8,5Pts à 3,258.Le 'spread' avec le Bund se retend à près de 70Pts de base.Dans l'actualité des sociétés françaises, Dassault Systèmes annonce ajuster ses prévisions annuelles, pour viser désormais une croissance du chiffre d'affaires total entre 6 et 8% (contre 8-10% précédemment), ainsi qu'une hausse du BNPA de 8 à 11% (au lieu de 10-12%).Saint-Gobain annonce avoir finalisé l'acquisition de CSR Limited, acteur de référence dans les matériaux de construction en Australie avec un chiffre d'affaires de 1,9 milliard de dollars australiens et une marge d'EBITDA d'environ 18% pour son dernier exercice. Stellantis a déclaré mardi qu'il comptait équiper davantage de modèles avec sa technologie de motopropulseur hybride afin de répondre à la demande croissante de ses clients européens.

Saft annonce qu'elle fournira à MDA Space Ltd plus de 250 batteries rechargeables lithium-ion pour alimenter la gamme de produits MDA Aurora, qui favorise la transition de la technologie satellitaire analogique à la technologie satellitaire numérique.