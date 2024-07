Pré-ouverture Wall Street attendue en hausse, l'Europe recule avec les chiffres moroses du luxe

publié le 15/07/2024

par Diana Mandia

(Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes reculent à mi-séance lundi, la prudence s'imposant après une série de résultats et de prévisions d'entreprises moroses.

Les derniers chiffres économiques chinois ont en outre déçu et la tentative d'assassinat qui a visé dimanche Donald Trump ajoute à l'incertitude.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,54% pour le Dow Jones, de 0,45% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,56% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 perd 0,71% à 7.669,75 points vers 11h24 GMT. A Francfort, le Dax recule de 0,43% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,34%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,53%, le FTSEurofirst 300 de 0,40% et le Stoxx 600 de 0,45%.

Les Bourses européennes optent pour la prudence après deux semaines consécutives de hausse, la saison des résultats ayant démarré en Europe avec des chiffres et des prévisions mitigés du secteur du luxe.

Le fabricant de montres Swatch a fait état lundi d'une nette baisse de son chiffre d'affaires au premier semestre à la suite d'un effondrement de la demande en Chine, et la marque britannique Burberry a lancé pour sa part un avertissement sur ses bénéfices.

Le secteur subit également l'impact négatif des chiffres de la croissance économique chinoise du deuxième trimestre, plus faibles que prévu, la crise de l'immobilier et la précarité du marché de l'emploi pesant sur la demande intérieure.

"La mauvaise surprise vient, à nouveau, de la demande intérieure, et notamment de la consommation. Les ventes au détail ne croissent que de 2% en juin, la plus faible croissance depuis la fin de la politique Zero-Covid fin 2022", signale LBP AM dans une note.

En France, l'impasse politique persiste, les trois blocs issus des élections législatives étant pour l'heure incapables de trouver une majorité à quelques jours de l'ouverture de la XVIIe législature jeudi prochain et dans un contexte d'inquiétude sur les finances publiques.

La prudence s'impose également en vue de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi, même s'il est presque certain qu'elle maintiendra ses taux en juillet avant une nouvelle réduction jugée probable en septembre.

Aux Etats-Unis, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell doit s'exprimer lundi, tandis que les marchés "digèrent" les retombées de la tentative d'assassinat contre Donald Trump.

Les investisseurs jugent désormais plus probable la victoire de l'ancien président républicain le 5 novembre, pariant sur une politique commerciale dure et une réglementation plus souple sur des questions allant du changement climatique aux crypto-monnaies.

"Trump en tant que président est probablement un élément positif pour le risque ... nous devrions voir les contrats à terme du S&P500 et le dollar pousser à la hausse aujourd'hui", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

La convention du Parti républicain doit officialiser cette semaine la candidature de Donald Trump.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Alphabet, la maison mère de Google, est en négociations avancées pour acquérir la start-up de cybersécurité Wiz pour environ 23 milliards de dollars (21,11 milliards d'euros), a déclaré dimanche une personne au fait du dossier, un accord qui représenterait la plus grosse acquisition jamais réalisée par le géant de la technologie.

VALEURS EN EUROPE

Burberry chute de 16% et le fabricant de montres Swatch de 10% après leurs mises à jour, entraînant avec eux le secteur du luxe: Kering abandonne 3,6%, Richemont décline de 3,6%, tandis que LVMH et Hermès cèdent respectivement 1,9% et 1,2%.

Airbus <AIR.PA<, qui a revu à la hausse ses prévisions de demande d'avions de ligne sur 20 ans, prend 0,14%. Le constructeur aéronautique et Thales sont par ailleurs en discussions préliminaires en vue d'une éventuelle fusion de certaines de leurs activités spatiales, ont dit lundi à Reuters des sources industrielles.

Ailleurs en Europe, la banque finlandaise Nordea perd 5,4% après avoir publié des bénéfices d'exploitation pour le deuxième trimestre juste en dessous des attentes.

TomTom perd plus de 5% après que le spécialiste de la cartographie numérique a suspendu ses prévisions pour 2025 avec la faible demande de nouvelles voitures.

TAUX

Les rendements américains progressent dans un contexte incertain après l'attentat contre Donald Trump, tandis que ceux de référence dans la zone euro sont en légère baisse.

Le rendement des Treasuries à dix ans progresse de 4,2 points de base à 4,2294% et celui du Bund allemand à dix ans perd 0,1 points de base à 2,4950%.

CHANGES

Les investisseurs recherchent des actifs refuge après l'attaque contre le candidat républicain Donald Trump, qui rendrait sa victoire plus probable, ce qui fait progresser le dollar de 0,01% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne pour sa part 0,04% à 1,0910 dollar.

PÉTROLE

La tentative d'assassinat de Donald Trump et l'arrêt des discussions entre Israël et le Hamas en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza soutiennent le cours du brut, mais les mauvais chiffres économiques chinois font pression sur les cours.

Le Brent recule de 0,08% à 84,96 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0, 1% à 82,13 dollars.

PLUS AUCUN INDICATEURS ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 15 JUILLET

(Rédigé par Diana Mandiá)