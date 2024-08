Fermeture Wall Street en hausse sur fond d'optimisme sur les taux

publié le 13/08/2024

par Abigail Summerville

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette hausse mardi après que la publication de données plus faibles qu'attendu sur les prix à la production aux Etats-Unis a renforcé l'hypothèse d'une baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) lors de la réunion de septembre de la banque centrale américaine.

L'indice Dow Jones a gagné 1,04%, ou 408,63 points, à 39.765,64 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 90,04 points, soit 1,68%, à 5.434,43 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 407,00 points (2,43%) à 17.187,61 points.

Les prix à la production aux Etats-Unis ont progressé moins qu'attendu en juillet, montrent des données officielles communiquées dans la journée, alors que la hausse du coût des matières premières a été compensée par le repli des prix des services, suggérant que l'inflation a continué de ralentir.

Les investisseurs attendent désormais la publication, mercredi, des prix à la consommation puis, jeudi, les ventes au détail aux Etats-Unis pour confirmer le scénario d'une importante baisse des taux de la Fed lors de sa réunion de politique monétaire le mois prochain.

Les prix à la production "renforcent l'idée que la Fed a réalisé un excellent travail pour maintenir l'inflation globalement sous contrôle et que le scénario le plus probable est celui d'une baisse des taux à court terme", a commenté Michael James, directeur du trading chez Wedbush Securities.

Notant que le rapport sur les prix à la consommation était attendu mercredi matin, il a ajouté que "toute donnée économique va avoir un impact démesuré sur le marché parce que les gens sont vraiment nerveux en ce moment".

D'après FedWatch Tool, les traders misent désormais à 55% sur une baisse des taux de 50 points de base en septembre, contre 50% avant la publication des prix à la production. Ce rapport a alimenté le rebond de Wall Street après un lundi délicat et une semaine passée marquée par la volatilité des indices, entre une hausse des taux inattendue opérée par la Banque du Japon (BoJ) et des données économiques mitigées.

Dix des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont fini la séance du jour dans le vert, au premier rang desquels les technologies de l'information. L'énergie a reculé, dans le sillage de la baisse des prix du pétrole.

Côté valeurs, Starbucks a enregistré sa plus forte hausse sur une journée, bondissant de 24,5% après avoir nommé à sa tête Brian Niccol, qui dirigeait Chipotle Mexican Grill's, dont le titre s'est replié de 7,5%. Home Depot a fini en légère hausse en dépit d'un recul en début de séance après une prévision de baisse de son bénéfice annuel et d'une diminution plus importante qu'attendu de ses ventes. BuzzFeed a pris 25,9% après avoir réduit sa perte nette au deuxième trimestre.

(Rédigé par Jean Terzian)