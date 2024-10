Pré-ouverture CAC40: attendu sans grands mouvements à l'ouverture

publié le 21/10/2024

(CercleFinance.com) - Les futures sur le CAC40, en léger repli de l'ordre de 14 points vers 7620 à environ une demi-heure de l'ouverture, augurent d'un démarrage sans grands mouvements pour cette première séance de la semaine.'Nous n'avons pas l'impression que ce sera la semaine la plus excitante qui nous attend', prévient Deutsche Bank, tout en reconnaissant que 'la saison des résultats bat maintenant son plein' et que 'les élections américaines semblent extrêmement serrées'.

Hormis les indicateurs avancés du Conference Board ce lundi, aucune statistique majeure n'est attendue avant la seconde moitié de la semaine, avec les indices PMI préliminaires, ou encore les indices du climat des affaires en France et en Allemagne.Les jours prochains devraient surtout être dominés par les publications d'entreprises, comme celles de SAP, L'Oréal, Deutsche Bank, Renault, Unilever et Sanofi en Europe, ou d'AT&T, Boeing, Coca-Cola et Tesla aux Etats-Unis.Dans l'actualité des valeurs à Paris, Sanofi annonce être entré en négociations exclusives pour la cession potentielle à CD&R d'une participation de contrôle de 50% dans Opella, dont Bpifrance devrait devenir par ailleurs actionnaire minoritaire.

Sur la base de ses résultats au 30 septembre et de ses prévisions, le groupe immobilier Icade anticipe un CFNC par action annuel dans les bornes hautes de ses guidances, entre 2,75 et 2,90 euros pour les activités stratégiques et entre 3,55 et 3,70 euros au total.Le groupe d'hospitalisation privée Ramsay Santé publie une perte nette part du groupe de 53,9 millions d'euros au titre de son exercice 2023-24, en raison d'un résultat d'exploitation plus faible et d'un coût de la dette plus élevé.