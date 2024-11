Fermeture Wall Street finit en baisse, préoccupations sur les coûts de l'IA

publié le 31/10/2024

par Abigail Summerville

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse jeudi après que Microsoft et Meta ont prévenu de coûts accrus liés au développement de l'intelligence artificielle (IA) qui pourraient peser sur leurs futurs résultats, avec pour effet d'enrayer l'enthousiasme des investisseurs pour les valeurs technologiques, moteurs des records établis cette année par Wall Street.

L'indice Dow Jones a cédé 0,90%, ou 378,08 points, à 41.763,46 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 108,22 points, soit 1,86%, à 5.705,45 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 512,78 points (2,76%) à 18.095,15 points.

La semaine est marquée par un éventail de résultats trimestriels, dont cinq des "Sept Magnifiques" de Wall Street.

Si Microsoft et Meta Platforms ont battu les attentes au troisième trimestre, les communiqués publiés mercredi après-clôture ont alimenté les préoccupations sur les lourds investissements consentis pour l'IA. Ils ont respectivement perdu jeudi 6% et 4,1%.

Deux autres géants technologiques, Amazon et Apple, ont également reculé avant la publication après-clôture de leurs résultats trimestriels. Alphabet, premier de ce groupe des cinq à avoir publié ses résultats, mardi, a cédé 1,9%.

"Trois des Sept Magnifiques ont dit grosso modo qu'ils avaient des budgets sans fin pour les dépenses liées à l'IA, et les investisseurs n'aiment pas entendre ça", a commenté Carol Schleif, directrice des investissements de BMO Family Office.

"Les incidences à moyen et long termes sont vraiment importantes pour la croissance et la productivité américaines sur le long terme (...) A court terme, les investisseurs se demandent où sont les profits", a-t-elle ajouté. Microsoft et Meta ont tous les deux averti mercredi soir que leurs dépenses en capital continuaient de croître afin de disposer des structures alimentant les services liés à l'IA, avec pour potentielle conséquence d'amenuiser leur rentabilité.

Ajoutant aux pressions sur les actions et la "tech", le rendement des bons du Trésor américain à dix ans a progressé pour s'établir au-delà de 4,3%.

Un rapport publié dans la journée montre que l'indice des prix à la consommation personnelle aux Etats-Unis a progressé de 0,2% en septembre, comme attendu, confortant les traders dans leur pari que la Réserve fédérale (Fed) procèdera lors de sa réunion de novembre à une baisse des taux de 25 points de base.

"Rien dans les données publiées cette semaine ne devrait écarter (la Fed) d'une baisse d'un quart de point la semaine prochaine", a déclaré Carol Schleif.

Parmi les principaux secteurs du S&P-500, les technologies de l'information ont marqué le plus important repli.

A noter également, côté valeurs, Estee Lauder a connu la pire séance de son histoire, chutant de 20,9%, après avoir retiré ses prévisions pour l'an prochain. Uber Technologies a plongé de 9,3% après avoir communiqué des prévisions inférieures aux attentes pour le quatrième trimestre.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et le S&P ..

(version française Jean Terzian)