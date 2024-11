Pré-clôture CAC40: perd pied mais W-Street ne lâche rien, taux US 4,39%

publié le 12/11/2024

(CercleFinance.com) - Wall Street semble hésiter après avoir enchainé une 5ème ouverture positive : les indices US s'effritent de -0,1 ou -0,2% ('S&P' et Nasdaq) et ces écarts sont sans commune mesure avec les -2,4% observés à la bourse de Paris.La CAC40 perd pied sous les 7.

350 (support bien identifié les 6 septembre et 31 octobre dernier) et perd même 100Pts de plus vers 7.245 pts, pénalisé par le recul du luxe avec -6,5% pour Kering, -4,8% pour LVMH ou encore -3,5% pour Hermès... sand oublier -3% sur scheider et Legrand.En Europe, les indices résistent mieux en Allemagne avec -1,9% sur le DAX40, l'E-Stoxx50 abandonne -1,6% alors que le 'S&P' reste au contact des 6.

000 et le Dow Jones (-0,3%) se maintient au-dessus des 44.200. D'ailleurs, le 'VIX' ne bronche pas : à 14,85, sa 'remontée' de +0,4% est carrément insignifiante... les investisseurs restent pleinement confiants dans les actions US, alors qu'ils se détournent ostensiblement depuis une semaine des valeurs libellées en Euro (ou exposées sur la zone Euro). Il n'y a rien de surprenant à ce que les indices du Vieux Continent végètent : ils ont été non seulement malmenés dernièrement par le climat d'incertitude politique, mais aussi par une croissance en berne et des résultats d'entreprise décevants.

Dans ces conditions, les investisseurs devraient avoir à coeur de reporter leur attention, au cours des semaines qui viennent, sur les indicateurs économiques.Et ça commence mal avec l'inflation en zone euro est ressortie à 2% en rythme annualisé sur le mois d'octobre, après +1,7% en septembre, ce qui semble éloigner la probabilité d'une baisse de 50 points en décembre.La possibilité que la BCE accélère son rythme de baisse des taux ne fait plus partie du scénario central au vu des divergences d'esprit qui semblent actuellement régner au sein de l'institution.Et côté croissance, en Allemagne, l'indice ZEW du moral des investisseurs est en berne, reflétant l'impact de la crise politique due à la rupture de la coalition tripartite intervenue la semaine passée.

Petit bémol mais qui ne rassure pas : le taux d'inflation en Allemagne -mesuré comme la variation de l'indice des prix à la consommation (IPC) par rapport au même mois un an plus tôt- a été confirmé par Destatis à 2% pour octobre 2024, contre 1,6% le mois précédent.Sur le compartiment obligataire, les US T-Bonds à 10 ans se retendent de +4,2Pts autour des 4,392% tandis que le Bund allemand de même échéance affiche +1,5Pt vers 2,35%, nos OAT se dégradent de +3,5Pts vers 3,1140%.A noter cette poussée du $ qui se poursuit face à l'Euro (-0,5%) qui flirte avec les 1,0600 ( à 1,0602).La vigueur du Dollar provoque la rechute de l'Once d'or vers 2.600$/Oz.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Thales Alenia Space, coentreprise de Thales (67%) et Leonardo (33%), fait part du succès du lancement du satellite de télécommunications Koreasat 6A, à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX, depuis la base de Cap Canaveral, en Floride.

Getlink annonce que LeShuttle a transporté 147.919 véhicules de tourisme au mois d'octobre 2024, en baisse de 12% par rapport au même mois en 2023, qui avait toutefois bénéficié de l'impact de la Coupe du monde de rugby.Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.