Fermeture Wall Street en baisse, entre préoccupations politiques et sur l'inflation

publié le 12/11/2024

par Sinéad Carew et Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mardi, les investisseurs ayant priorisé des prises de bénéfices à la suite de l'élection présidentielle américaine, sur fond d'interrogations à propos de l'impact des futures politiques de Donald Trump, et dans l'attente de données sur l'inflation plus tard cette semaine.

L'indice Dow Jones a cédé 0,86%, ou 382,15 points, à 43.910,98 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 17,36 points, soit 0,29%, à 5.983,99 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 17,36 points (0,09%) à 19.281,40 points.

Alors qu'ils ont bondi à des records dans la foulée de l'annonce de la victoire électorale de Donald Trump, dont les projets de baisses d'impôts et de suppression d'obstacles bureaucratiques sont considérés comme profitables aux actions, les principaux indices de Wall Street ont marqué le pas mardi.

L'enthousiasme des investisseurs a été douché en partie par des préoccupations à propos des conséquences potentiellement néfastes, pour l'inflation et la croissance, des politiques de la future administration Trump. En Europe, les marchés ont fermé en net repli après que la Banque centrale européenne (BCE) a prévenu que les surtaxes douanières prônées par Donald Trump nuiraient à la croissance mondiale.

Plusieurs valeurs attendues en hausse avec le retour de Donald Trump à la Maison blanche ont perdu une partie des gains enregistrés ces derniers jours, à l'image de Tesla, qui a reculé de 6% lors de la séance après avoir grimpé de près de 40% depuis le scrutin présidentiel.

La hausse des rendements obligataires a également pesé sur les actions.

"Le rendement du bon du Trésor américain à dix ans constitue en quelque sorte un vent contraire. Il y a des signaux un peu contradictoires, les investisseurs célébrant les initiatives de croissance tandis que le marché des actions fait front", a commenté Jack Ablin, directeur des investissements de Cresset Capital.

"Entre les tarifs douaniers, les baisses d'impôts et les restrictions sur l'immigration, il y a des pressions inflationnistes en vue que le marché des obligations ne peut pas ignorer", a-t-il ajouté.

Notant pour sa part que les baisses constatées sur les marchés à l'étranger ont entraîné des pressions sur Wall Street, Russell Price, économiste en chef d'Ameriprise Financial, a déclaré que les investisseurs ont aussi privilégié les prises de bénéfices après les records des derniers jours et avant des données sur l'inflation.

"Quand, à l'ouverture, nous avons constaté déjà un certain repli par rapport aux fortes hausses récentes, les investisseurs ont cherché plutôt à effectuer des gains, au cas où les actions continueraient de baisser", a-t-il dit. Les investisseurs attendent la publication, mercredi, du rapport sur les prix américains à la consommation puis, plus tard cette semaine, les prix à la production et les ventes au détail aux Etats-Unis.

Ces données sur l'inflation, à même de livrer des indices sur la suite de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), représentent un risque à court-terme pour les investissements, a déclaré Russell Price, ajoutant qu'"il est très probable que cela a contribué à la baisse du jour".

Les marchés financiers ont d'ores et déjà revu à la baisse leurs attentes sur les baisses de taux pour l'année prochaine, entre la solidité des données économiques et la possibilité que les politiques de Donald Trump aient un impact inflationniste.

Thomas Barkin, le président de la Fed de Richmond, a déclaré mardi que la banque centrale américaine était prête à répondre à toute pression inflationniste ou à un quelconque affaiblissement du marché du travail.

Parmi les secteurs majeurs du S&P-100, les matériaux et la santé ont terminé la séance dans le rouge, tandis que les services de communication ont enregistré la meilleure performance avec une hausse de 0,5%.

Côté valeurs, à noter, Novavax a chuté de 6% après avoir revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires annuel, citant des ventes de vaccins contre le COVID-19 inférieures aux attentes. Honeywell a pris 3,8% pour s'établir à un record après que le fonds activiste Elliott Investment a dit détenir une participation de plus de 5 milliards de dollars dans le conglomérat industriel.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et le S&P ..

(Rédigé par Jean Terzian)