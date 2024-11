Pré-ouverture Wall Street ouvre en hausse après l'inflation américaine

publié le 13/11/2024

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi après la publication des chiffres de l'inflation américaine qui montrent une réaccélération en rythme annuel, plaidant pour une poursuite de la baisse des taux d'intérêt.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 85,04 points, soit 0,19%, à 43.996,02 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 6,63 points, soit 0,11%, à 5.990,62 points.

Le Nasdaq Composite prend 14,83 points, soit 0,08%, à 19.296,23 points.

Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département du Travail a indiqué que les prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis avaient progressé en octobre en rythme annuel, à 2,6%, contre +2,4% en septembre.

Même si la statistique est conforme aux attentes des économistes interrogés par Reuters, cela a suffi à enthousiasmer le marché qui parie désormais avec une probabilité de 80% sur une baisse de 25 points de base des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) en décembre contre une probabilité d'environ 60% avant la publication des chiffres du CPI. Avant cette statistique, les contrats à terme montraient une ouverture de Wall Street dans le rouge.

"Le CPI américain sera un facteur clé dans la décision de la Fed le mois prochain. C'est particulièrement important cette fois-ci, car il y a eu des spéculations selon lesquelles la Fed pourrait sauter cette réunion et ne pas réduire du tout ses taux", expliquent les analystes de Deutsche Bank.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans recule de plus de six points de base, à 4,3687%, et celui à deux ans, plus sensible aux anticipations sur les taux, de près de neuf points, à 4,25%.

Aux changes, le dollar, qui avait atteint dans la matinée un nouveau pic de six mois et demi face aux autres principales devises, cède désormais 0,14%.

Sur les marchés actions, Tesla rebondit de 4,11% après une baisse de 6,2% mardi alors que Donald Trump a annoncé que le patron du constructeur automobile, Elon Musk, dirigera le département de l'Efficacité gouvernementale aux Etats-Unis.

Spirit Airlines dégringole de 58,81%, le transporteur aérien ayant annoncé être en discussion avec ses créanciers, tout en continuant d'explorer des alternatives stratégiques pour améliorer sa trésorerie. Le Wall Street Journal, de son côté, a rapporté que Spirit Airlines s'apprêtait à se placer sous la protection de la loi sur les faillites.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)