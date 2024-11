Pré-clôture CAC40: l'embellie sur taux soutien le rebond, WStreet stable

publié le 14/11/2024

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris réalise son meilleur score de la semaine avec +1,3%.Le CAC40 refranchit les 7.300, ce que peu de traders anticipaient ce matin.L'Euro Stoxx50 grimpe sur des même bases bien plus élevées (+1,9%) grâce aux +6% du géant ASML et +5,5% de Siémens puis aux +4,6% de Kering.

Ce rebond tombe bien à la veille de la séance des '3 sorcières' et permet aux places boursières de repasser dans le vert sur la semaine (+0,5%) et de limiter la casse sur le mois écoulé.Toujours pas de consolidation à Wall Street avec des indices qui oscillent au sein de marges étroites depuis lundi, en mode 'camisole algorithmique', comme si le but était de maintenir les indies US au zénith avant de basculer sur l'échéance décembre.

Pas de tendance outre-Atlantique pour la 3ème séance consécutive : le Dow Jones reste stable, le S&P500 et le Nasdaq s'effritent de -0,1 à -0,2% et tout peut se retourner à la hausse ce soir à 20H si le communiqué de la FED parvient à écarter la peur de l'inflation et confirme la robustesse de l'économie.On ne peut exclure une hausse de 20H01 à 22H00 et de nouveau records si les taux se détendent enfin, ce qui n'est pas le cas aux Etats Unis après la publication de 2 statistiques plutôt rassurantes : le Département du Travail fait savoir que les prix à la production aux Etats-Unis ont progressé de come prévu 0,2% en octobre par rapport au mois précédent, et de 0,3% en excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux.

Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs américains a accéléré le mois dernier par rapport à celle du mois de septembre, de 0,5 point à 2,4% en données brutes et de 0,2 point à 3,5% hors alimentation, énergie et services commerciaux.Le même Département du Travail annonce avoir enregistré 217.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine dernière, un chiffre en baisse de 4.000 par rapport à la semaine du 4 novembre.La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 221 000, en retrait de 6250 par rapport à celle de la semaine précédente. Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a reculé de 11 000 pour s'établir à 1.

873.000 lors de la semaine du 28 octobre, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.Rappelons que les places européennes ont été récemment pénalisés par les inquiétudes entourant le dynamisme de l'activité et que l'annonce des derniers chiffres de la croissance de la zone euro ne devrait guère les rassurer.En Europe, le PIB a augmenté de 0,4% au troisième trimestre grâce à l'effet des JO en France et à un rattrapage de la consommation en Allemagne, deux phénomènes qui ne devraient pas perdurer.A cause des faibles performances de la France et surtout de l'Allemagne, la production industrielle a chuté de -2% dans l'UE en septembre.Quant aux 'minutes' de la dernière réunion de la BCE, elles devraient acter une inflation plus basse qu'anticipé et des risques baissiers sur l'activité, sans toutefois montrer qu'une baisse de taux de 50 points de base de l'institution en décembre constitue le scénario central de l'activité.

Le 'fait du jour', c'est le rebond de l'Euro en Intraday, de 1,0497 vers 1,0565/70 (inchangé) qui semble marquer la fin du rallye du billet vert amorcé 3% plus bas mardi dernier.Sur le compartiment obligataire, les T-Bonds à 10 ans se détendent de 2,8Pts, vers 4.425% (contre 4,4880% au plus haut ce jeudi), le Bund allemand s'améliore également de -3,7Pts vers 2,35% et nos OAT de -5Pts vers 3,0950%, les BTP italiens de -7Pts vers 3.563%.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Thales présente de nouveaux objectifs pour la période 2024-28, dont une croissance organique annuelle moyenne (TCAM) du chiffre d'affaires de +5-7%, 'tirée par une croissance généralisée de l'ensemble de ses activités'.Technip Energies indique avoir remporté, en partenariat avec SBM Offshore, un contrat qualifié de 'majeur' auprès de TotalEnergies pour l'unité flottante de production, stockage et déchargement (FPSO) de GranMorgu au Suriname.Schneider Electric va accroître sa participation au sein de Planon afin de détenir une part majoritaire de 80% dans l'éditeur français de logiciels de gestion pour les bâtiments intelligents, a annoncé jeudi ce dernier.

