Pré-clôture CAC40: préserve les 7.300, mais gare aux taux et la dette US

publié le 15/11/2024

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris s'effrite de -0,2 à -0,5% depuis ce matin, autour des 7.300 points, tirée par Teleperformance (+2,4%) ou Edenred (+3,5%) mais plombé par Sanofi -4,2% et Capgemini (-3,1%). Sur la semaine écoulée, le CAC40 cède -0,7% et sur le mois de novembre (qui s'achève boursièrement à 16H), la perte avoisine -3% tandis que les indices US progressaient symétriquement jeudi soir, avant de reperdre un peu de terrain ce vendredi : -0,5% sur le 'Dow', -0,8% sur le 'S&P' et -1,4% sur le Nasdaq (plombé par Applied Materials avec -8,2%, Illumina -4,2%, Nvidia -2,1%).

Wall Street n'a pas aidé par les derniers chiffres de la production industrielle des Etats-Unis: elle ressort en recul de 0,5% en rythme séquentiel en septembre (chiffre révisé par rapport à -0,3% en estimation initiale).La Fed, qui publie ces chiffres, explique que la grève chez 'un important constructeur d'avions civils' (c'est-à-dire Boeing) a diminué la production industrielle d'environ 0,2% en octobre, et que les effets de deux ouragans lui ont aussi soustrait environ 0,1%.Sans cela, la production serait restée inchangée et Jerome Powell se montre plutôt optimiste (depuis Dallas hier) en estimant que la dynamique économique US est plus que satisfaisante car supérieure à celle des principales zones concurrentes.

Pas un mot pour la dette Fédérale qui vient de franchir en fin de nuit le cap des 36.000Mds$.Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est dégradé de 0,3 point à 77,1% en octobre, un niveau inférieur de 2,6 points à sa moyenne de long terme (1972-2023).De trop bons chiffres de consommation pourraient venir refroidir l'enthousiasme pour les actions américaines, de crainte que cela n'incite la Réserve fédérale à freiner ses baisses de taux: Jerome Powell a déclaré hier 'qu'il n'y a pas d'urgence à baisser davantage les taux').Ceci renforce les spéculations sur un éventuel 'statu quo' d'ici à la réunion de fin janvier et l'investiture de Donald Trump.Message reçu 5/5 par les marchés obligataires puisque le rendement du '10 ans' US bondit de +8Pts vers 4,502%, le '30 ans' de +6Pts vers 4,644% et le '2 ans' de +7Pts vers 4,364%.

Ls opérateurs ont néanmoins pu se rassurer ce matin avec les derniers indicateurs chinois, qui reflètent un relatif dynamisme de l'économie.Pékin a annoncé que les ventes au détail des biens de consommation avaient augmenté de 4,8% en glissement annuel le mois dernier, contre 3,2% en septembre, sous l'effet des achats d'appareils ménagers, de meubles et d'automobiles et sur fond de programme de relance de l'activité.Autre indicateur important, la production industrielle a augmenté de 5,3% en Chine le mois dernier, selon des données officielles publiées vendredi.Enfin, toujours sur le front des statistiques, les prix à la consommation en France augmentent de 1,2% sur un an en octobre 2024, en légère accélération donc après +1,1% en septembre, selon l'Insee qui confirme ainsi son estimation provisoire pour le mois dernier annoncée fin octobre.Sur le marché obligataire européen, la semaine se termine mal également avec des 'Bunds' qui prennent +2,5Pts à 2,367%, des OAT à +1Pt vers 3,095%, des Bonos espagnols à +1,2Pt vers 3,0640%.

Les rendements obligataires -complètement ignorés au profit du 'Trump Trade' pourraient devenir un élément un déterminant de la tendance boursière dans les semaines à venir.La volatilité connait une brusque poussée de fièvre en ce jour dit des 'trois sorcières', marqué par l'arrivée à expiration de nombreux contrats futures et d'options: le VIX bondit de +8% vers 15,50... alors qu'il se reposait la veille en 'zone de complaisance'.Dans l'actualité des sociétés tricolores, TotalEnergies aux côtés de bp, Equinor et Shell annoncent investir conjointement 500 millions de dollars, destinés à créer un impact positif pour l'accès à l'énergie des populations dans des régions clés au cours des prochaines années.Sanofi annonce que la FDA américaine a accepté d'examiner une nouvelle demande de licence supplémentaire de produits biologiques (sBLA) pour son Dupixent (dupilumab) dans le traitement de l'urticaire chronique spontanée (UCS).Enfin, Air Liquide a annoncé vendredi qu'il avait décidé d'investir 50 millions d'euros dans une nouvelle chaîne logistique de conditionnement et d'acheminement de l'hydrogène le long de la Seine.

