Ouverture CAC40: sous les 7200 pts, le secteur auto en marche arrière

publié le 19/11/2024

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris est en net repli ce matin, et lâche plus de 1,3%, vers 7180 points, notamment pénalisée par le recul du secteur auto avec -4% pour Stellantis et -3,4% pour Renault. Les investisseurs doivent composer avec une croissance morose, l'incertitude politique, la faiblesse de la demande de la Chine sans oublier la récente victoire de Donald Trump jugée défavorable aux entreprises européennes.

La publication, en fin de matinée, des chiffres définitifs de l'inflation en zone au mois d'octobre pourraient leur fournir de nouveaux signes sur le rythme des baisses de taux à attendre de la part de la BCE.Selon la première estimation publiée fin octobre, le taux d'inflation est remonté de 1,7% à 2% sur un an dans la région le mois dernier, du fait d'effets de base défavorables, en particulier en Allemagne.Les données qui paraîtront à 11h00 devraient permettre aux intervenants de marché de préciser leurs vues à l'approche de la réunion du 12 décembre, à l'issue de laquelle une nouvelle baisse de taux est attendue, la quatrième cette année.

Depuis une dizaine de jours, la Bourse de New York évolue, elle aussi, sans grande tendance en l'absence d'éléments suffisamment forts pour soutenir la tendance haussière à l'oeuvre depuis la victoire de Trump, dont la politique commence maintenant à susciter quelques interrogations.Les craintes d'un ralentissement de l'assouplissement monétaire mis en oeuvre par la Fed - dans l'hypothèse d'une éventuelle résurgence de l'inflation - incitent particulièrement les investisseurs à la prudence.La brutalité de la récente remontée des rendements des emprunts d'Etat américains a surpris bon nombre d'analystes et largement contribué à la forte baisse enregistrée à Wall Street la semaine passée.

Les opérateurs devraient donc continuer de surveiller le marché obligataire, où le taux du papier à dix ans s'est légèrement détendu hier soir pour revenir vers 4,41%.Après une semaine de montagnes russes à Wall Street, les investisseurs attendent avec fébrilité les résultats de Nvidia, qui pourraient donner demain soir un nouvel élan au marché boursier ou au contraire provoquer un nouvel accès d'angoisse.Les analystes s'attendent à ce que le géant de l'IA publie, comme à son habitude, des comptes meilleurs que prévu assortis d'un relèvement d'objectifs, d'autant que le concepteur de puces commence à tirer parti du récent lancement de sa nouvelle architecture, baptisée 'Blackwell'.Sur le marché pétrolier, les cours de l'or noir se tassent après leur envoilée de la veille, due à des facteurs géopolitiques suite à l'autorisation de Joe Biden accordée à l'Ukraine pour mener des frappes de longue portée en Russie.

A 72,9 dollars, le baril de Brent cède près de 0,4% à Londres. Dans ce climat tendu, l'or retrouve les faveurs des investisseurs atteignant 2630$ l'once, après une séquence de baisse qui l'avait vu chuter de quelque 9% par rapport à ses récents plus hauts.Dans l'actualité des sociétés françaises, TotalEnergies annonce un partenariat avec Oil India Limited (OIL) pour utiliser la technologie AUSEA afin de détecter et mesurer les émissions de méthane sur les sites d'OIL en Inde. Havas, la filiale de communication et de marketing de Vivendi, a dévoilé mardi ses objectifs à moyen terme en perspective de la prochaine finalisation de sa scission, attendue le mois prochain. A l'occasion d'une journée d'investisseurs organisée aujourd'hui, Havas a déclaré viser une marge opérationnelle (Ebit) ajustée annuelle entre 14% et 15% d'ici à l'exercice 2028.Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.