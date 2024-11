Mi-séance CAC40 : préserve encore les 7.200, le $ plonge sous 1,048/$

publié le 22/11/2024

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris était mal partie ce matin avec un CAC40 qui cédait 0,8% ce matin, autour des 7.160 points, pénalisée par Thales qui cède près de 7% suite à l'annonce de l'ouverture d'une enquête au Royaume-Uni (voir plus bas) portant sur des faits présumés de corruption.

Mais les indices européens renversent la vapeur et l'Euro-Stoxx50 'sauve' une fois de plus le support des 4.740Pts. L'indice parisien repasse dans le vert (+0,2%) et réduit son repli hebdo à -0,5%... tandis que les indices US se dirigent vers un confortable +1,5% en moyenne.La sous performance des actions de la zone Euro s'explique par l'enchainement de piètres statistiques :après avoir signalé une stagnation de l'activité globale en octobre, l'indice flash PMI composite HCOB dans la zone euro s'est replié à 48,1 en novembre, mettant ainsi en évidence la contraction de l'activité globale la plus marquée depuis janvier.

Dans l'Hexagone, l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale en France a fortement chuté en novembre, s'étant replié de 48,1 en octobre à 44,8 pour le mois en cours, indiquant ainsi la plus forte détérioration de la conjoncture du secteur privé depuis janvier. Ces chiffres confirment ainsi la morosité de l'économie sur le Vieux Continent, un élément à l'origine du récent décrochage des places boursières européennes par rapport à Wall Street.'Faiblesse des commandes, incertitude politique, menaces tarifaires de Donald Trump, rien ne laisse espérer un rebond du sentiment des industriels', prédit Bruno Cavalier, le chef économiste d'Oddo BHF.

'L'espoir repose sur la meilleure résistance des services', poursuit le professionnel.Du fait notamment du net ralentissement observé en Allemagne, ces statistiques pourraient toutefois renforcer l'espoir de baisses de taux plus agressives de la part de la BCE.La journée sera par ailleurs marquée par la publication, dans le courant de l'après-midi, du PMI américain, qui devrait là encore faire apparaître une disparité entre l'industrie et les services.Egalement attendu dans l'après-midi, l'indice de confiance des ménages de l'Université du Michigan - finalisé avant l'élection présidentielle du 5 novembre - devrait quant à lui montrer que le moral des consommateurs demeure solide.

L'euro, de son côté, poursuit son repli face au dollar, avec -0,5 autour de 1,0420$, ce qui le conduit à accuser un repli de l'ordre de 1,8% face au billet vert sur l'ensemble de la semaine... et surtout, l'Euro enfonce le support crucial des 1,0480 du 2 octobre 2023, direction 1,0040/$.Sur les marchés de l'énergie, les cours du pétrole évoluent peu, toujours tiraillés entre les incertitudes géopolitiques et les interrogations sur la croissance mondiale avec un baril de Brent qui évolue autour des 74,3$ à Londres. Dans l'actualité des sociétés françaises, Le Serious Fraud Office (SFO), l'organisme de répression des fraudes britannique, a officialisé vendredi le lancement d'une enquête sur Thales, qu'elle dit soupçonner de versements de pots-de-vin.

Si la nature exacte des investigations n'est pas connue, Nick Ephgrave, le directeur du SFO, évoque de 'graves allégations' d'irrégularités.Par ailleurs, en amont d'une journée investisseurs (CMD) consacrée à Vinci Energies, Vinci indique prévoir pour cette division une croissance annuelle de son chiffre d'affaires dans le milieu ou le haut de la plage à un chiffre en moyenne entre 2024 et 2030.Enfin, Worldline annonce avoir placé une émission obligataire de 500 millions d'euros venant à échéance en novembre 2029 et assortie d'un coupon de 5,25%. Son règlement-livraison devrait avoir lieu le 27 novembre et les obligations seront cotées à la Bourse de Luxembourg.Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.