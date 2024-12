Pré-clôture CAC40 : plombé par le facteur politique, 2 records à WStreet

publié le 02/12/2024

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède 0,8% autour des 7185 points, notamment pénalisée par Stellantis qui lâche plus de 7% après l'annonce du départ de son CEO, Carlos Tavares.. et ce malgré 2 nouveaux records absolus d'entrée de jeu à Wall Street avec un Nasdaq à 19.

400 (+0,9%) et un S&P500 à plus de 6.045Pts. L'incertitude politique dans l'Hexagone est à son comble alors que Michel Barn ier vient de dégainer l'Art.49.3 pour faire adopter le budget 'sécu' pour 2025... le RN annonçant qu'il allait voter la motion de censure déposée par le groupe LFI si le gouvernement ne revient pas sur la loi retraite.

Et pour assombrir un peu plus le tableau, les perspectives économiques moroses du Vieux Continent sont obérées par les évolutions politiques françaises et l'absence de budget, couplée à une possible chute imminente du gouvernement.La bonne nouvelle pour la France, c'est que S&P a décidé de maintenir la note de la dette française... mais le 'spread' OAT/Bund se creuse brutalement ce lundi à +88Pts à cause du facteur politique: nos OAT se dégradent de +3Pts à 2,924%, les Bunds se détende nt de -4Pts à 2,0440%Sur le front des statistiques, en recul de 46 en octobre à 45,2 en novembre, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, signale une détérioration plus prononcée de la conjoncture du secteur le mois passé.

Dans l'Hexagone, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, continue de signaler une détérioration de la conjoncture du secteur, et ce au rythme le plus élevé depuis décembre 2023: il est passé de 44,5 en octobre à 43,1 en novembre. Wall Street salue de son côté 2 bons chiffres : l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management dans le secteur manufacturier (ISM) publiée lundi resort en hausse à 48,4 le mois dernier, en hausse de 1,9 point de pourcentage par rapport aux 46,5 enregistrés au mois d'octobre, alors que les économistes attendaient en moyenne un indice de 47,6.Le sous-indice des commandes nouvelles a bondi à 50,4 contre 47,1 en octobre, tandis que celui mesurant les prix acquittés a reculé à 50,3 contre 54,8 le mois précédent.

Le sous-indice de l'emploi a quant lui progressé à 48,1 après 44,4 en octobre.L'indice PMI manufacturier des Etats-Unis -calculé par S&P Global- se redresse à 49,7 en novembre contre 48,5 le mois précédent, et ressort ainsi légèrement sous le seuil des 50 qui marque la limite entre expansion et contraction de l'activité du secteur.S&P Global précise qu'un fort ralentissement de la baisse des nouvelles commandes a joué un rôle central dans cette quasi-stabilisation de l'activité manufacturière, des fabricants pointant une meilleure demande intérieure après l'élection présidentielle.Si la production a encore reculé le mois dernier, les perspectives des fabricants en matière de production pour l'année à venir se sont améliorées sensiblement, les entreprises du secteur espérant des mesures favorables de la future administration.

Le 'NFP' est attendu ce vendredi : le consensus table sur 200.000 postes créés en novembre, après les 12.000 annoncés en première estimation pour octobre, et sur un taux de chômage à 4,2% contre 4,1%.La statistique - particulièrement suivie par la Fed - devrait l'aider à déterminer le calendrier de ses prochaines baisses de taux, sachant qu'un assouplissement de 25 points de base le 18 décembre est intégré à 67% par les investisseurs, d'après l'outil FedWatch du CME.Dans cette perspective, des chiffres trop vigoureux pourraient être paradoxalement mal accueillis par les investisseurs inquiets de voir la banque centrale freiner ses mesures de soutien à l'économie.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Atos annonce avoir finalisé la vente de son activité Worldgrid à Alten pour une valeur d'entreprise de 270 millions d'euros, conformément à l'accord engageant conclu le 5 novembre à l'issue de négociations exclusives entamées le 11 juin dernier.

Carrefour indique avoir refinancé ses deux lignes de crédit, d'un montant total de 3,9 milliards d'euros, les regroupant en une seule d'une valeur de quatre milliards, qui intègre deux indicateurs clés de performance sur la décarbonation et le gaspillage alimentaire. Enfin, Saint-Gobain annonce avoir finalisé le 29 novembre la cession de PAM Building, la filiale de Saint-Gobain PAM (activité canalisation) dédiée à la production de solutions d'évacuations sanitaires et pluviales pour les bâtiments.