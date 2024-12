Fermeture Wall Street termine en baisse à la veille du rapport sur l'emploi

publié le 05/12/2024

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini jeudi en baisse à la veille du rapport mensuel sur l'emploi, et au lendemain de records de clôture.

Le S&P 500 a cédé 11,38 points, ou 0,19%, à 6.075,11 points, le Nasdaq Composite a reculé de 34,86 points(-0,18%), à 19.700,26 et le Dow Jones Industrial Average a perdu 248,33 points, ou 0,55%, à 44.765,71.

Le Dow et le S&P ont été notamment été tirés vers le bas par l'action UnitedHealth (-5,2%) au lendemain du meurtre du directeur général de sa filiale UnitedHealthCare Brian Thompson, abattu par une personne qui l'attendait devant un hôtel de Manhattan. Tout indique selon la police qu'il s'agissait d'une action préméditée et planifiée.

L'épouse de Brian Thompson a déclaré que ce dernier avait reçu plusieurs menaces, sans autres précisions, émettant simplement l'hypothèse d'un problème d'absence de couverture médicale.

UnitedHealth est le premier assureur santé des Etats-Unis et verse des prestations à des dizaines de millions d'Américains. Deux autres entreprises similaires, Cigna et Molina healthcare ont perdu respectivement 2,3% et 3,2%.

Dans le secteur technologique, également à la baisse après les records de clôture de la veille, l'action de la société de logiciels de conception de semi-conducteurs Synopsys a plongé de 12,4% après des prévisions annuelles en deçà des attentes, en raison notamment d'une baisse de ses ventes en Chine.

Sur le plan macroéconomique, les investisseurs tablent sur 200.000 créations nettes d'emplois non agricoles en novembre, après une petite augmentation de 12.000 en octobre, la plus faible depuis décembre 2020. La statistique est publiée vendredi à 13h30 GMT.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française)