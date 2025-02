Fermeture CAC40: termine en rouge, dans le sillage du Nasdaq

publié le 25/02/2025

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la séance sur un recul de 0,49%, à 8051 points, pénalisée par les replis de Schneider Electric (-3,6%) et Michelin (-2,9%), malgré les performances de Société Générale (+2,2%) et Orange (+2%).La lourdeur s'est imposée sur l'indice parisien après une soudaine accélération baissière à Wall Street avec -0,9% pour le S&P500 (il était stable vers 16H) et -1,8% pour le Nasdaq (qui rechute sous 19.

000Pts).La volatilité s'exacerbe avec un VIX à +9,6% qui s'approche des 21, une zone 'd'inconfort' pour les marchés.Si la saison des résultats d'entreprises a été plutôt solide, elle commence désormais à toucher à sa fin et les investisseurs vont devoir chercher d'autres bonnes nouvelles pour soutenir le marché.Du côté des statistiques, les mauvaise nouvelles s'enchaînent : après les indices d'activité (PMI), le baromètre de confiance 'U-Mich' en net repli lundi, voici une confirmation d'une inflexion 'psychologique' post-électorale négative.

La confiance du consommateur aux Etats-Unis s'est effondrée de -7Pts vers 98,3 au mois de février, selon l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi (alors que le consensus l'attendait peu changé à 103).La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle - très liée à leur appréciation du marché du travail - s'est repliée de 3,4 points à 136,5, tandis que celle de leurs anticipations a chuté de 9,3 points à 72,9.Le ConfBoard fait remarquer qu'il s'agit de la première fois depuis juin 2024 que ce dernier repasse sous le seuil des 80 points, un niveau généralement annonciateur d'une prochaine entrée en récession selon l'association professionnelle.

La crise immobilière n'est pas en voie de se résoudre : le prix moyen des maisons aux Etats-Unis a poursuivi sa hausse au mois de décembre, grâce à des progressions sensibles à New York, Chicago et Boston, montre l'enquête mensuelle S&P CoreLogic Case-Shiller publiée ce mardi.L'indice composite - calculé à partir des données récoltées dans les dix premières agglomérations américaines - a enregistré une progression de 5,1% après une hausse de 5% en novembre.La hausse a été la plus marquée à New York, où les prix ont grimpé de 7,2% d'une année sur l'autre, suivi par Chicago et Boston avec des progressions respectives de 6,6% et 6,3%.Ces chiffres solides laissent penser que les vendeurs gardent la main sur le marché de l'immobilier en dépit de l'arrivée de nouveaux biens sur le marché et de la faiblesse persistante de la demande.

Côté actions, les investisseurs auront davantage d'informations à se mettre sous la dent demain soir, avec la publication des résultats trimestriels très attendus du géant américain des puces pour l'IA, Nvidia.'Le marché aura besoin de visibilité concernant la demande en puces, surtout après le choc DeepSeek', explique Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.Les indices pourraient néanmoins avoir du mal à reprendre leur trajectoire favorable d'ici là, les investisseurs semblant davantage tentés de freiner leur appétit plutôt que de risquer de perdre leurs gains récents.Sur le marché des changes, l'euro a hésité 24H avant de repartir de l'avant face au Dollar : il gagne 0,3% et renoue avec les 1,05$, 24H après les résultats sans grande surprise des élections en Allemagne.Du côté de l'obligataire, le 'risk-off' sur le Nasdaq provoque une nette détentes des taux longs avec -9Pts sur les T-Bonds vers 4,300%.

Les Bunds allemands à 10 ans se détendent plus modestement, à 2,46% (-1,5Pt de base) tandis que l'OAT de même échéance est à 3,20% (-2,2Pts de base), soit un spread qui se contracte à 74 pb.L'Or consolide (-1,3%) sous ses sommets testés la veille, avec une once vers 2900$ (contre 2.952$ ce matin).A noter une lourde chute du secteur des 'cryptos' avec une perte de -6% pour le Bitcoin sous 86.900$, et de -11% sur l'Ethereum, le Doge Coin, le Cardano... et de -13% sur le Solana.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Bureau Veritas publie un BPA ajusté en hausse de 8,7% (+17% à taux de changes constants) à 1,38 euro au titre de 2024, avec une marge opérationnelle ajustée de 16%, en amélioration de 11 points de base (+38 points de base à taux de change constant).Dassault Systèmes indique que sa filiale Centric Software a signé un accord en vue d'acquérir Contentserv, fournisseur de solutions de gestion de l'information produit et de gestion de l'expérience produit, pour une valeur d'entreprise de 220 millions d'euros.

Thales fait part du lancement de cortAIx au Royaume-Uni, pour les domaines de la défense et de la sécurité, initiative qui renforce l'écosystème de l'IA de confiance dans les environnements les plus difficiles et les plus contraignants. Copyright (c) 2025 CercleFinance.com. Tous droits réservés.