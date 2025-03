Pré-clôture CAC40 : repli de -1,1%, stable en hebdo, le Nasdaq perd -4,%

publié le 07/03/2025

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris reste en repli de -1,1 à -1,4% depuis 14H30 et la publication du 'NFP' américain.Les indices européens évolue également dans le rouge (-1,4% pour l'EStoxx50), lui même plombé par un DAX40 'rouge vif' avec -2,3% et une rechute sous 23.

000, au lendemain d'un record établi à 23.475.Le DAX40 conservera une avance de +1,7% en 'hebdo' si l'on en reste là, le CAC40 finira probablement en repli de -0,5% sur cette 1ère semaine de mars.Wall Street reste clairement indécis 90 minutes après la publication des chiffres de l'emploi américain, avec un profil de séance relativement stable: +0,2 à +0,3% pour le Dow Jones et le S&P500 (bien parti pour perdre -3,5% cette semaine) et +0,5% pour le Nasdaq (-4,2% en hebdo).

Notons le différentiel de performance DAX/Nasdaq qui flirte avec les +6% cette semaine et depuis le 1er janvier, il avait atteint ce matin +21,5%, un écart sur 2 mois sans précédent connu depuis 50 ans.Le Département du Travail a fait savoir que l'économie américaine avait créé 151.000 emplois non-agricoles au mois de janvier, alors que les économistes tablaient en moyenne sur 160.000 créations de postes.Le taux de chômage est remonté en parallèle à 4,1%, contre 4% au mois de janvier, alors que le consensus l'attendait à 4%.

Après la parution de ces données, les traders pariaient sur une probabilité de plus de 53% d'une baisse des taux de 25 points de base à l'issue de la réunion du 18 juin prochain, contre 47,5% la veille.L'hypothèse d'un assouplissement dès le mois de mai reste minoritaire, à 42,8% alors qu'elle atteignait 46,6% jeudi.Sur le marché des changes, le dollar amplifie ses pertes face à l'euro dans le sillage de cet indicateur, les investisseurs estimant visiblement que le rapport sur l'emploi est suffisant pour permettre une nouvelle baisse des taux.

'Une dégradation du marché de l'emploi alors que les hausses de droits de douane vont augmenter le niveau des prix va compliquer la conduite de la politique monétaire de la Fed', prévient Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.A ce titre, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, s'exprimera à 18h30 (heure de Paris) sur les perspectives économiques des Etats-Unis à l'occasion d'une conférence organisée à New York par l'Université de Chicago.

En Europe, la matinée avait donné lieu à la publication des derniers chiffres de la croissance en zone euro au 4ème trimestre.Le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE au cours du quatrième trimestre 2024, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En France, le solde commercial se maintient à - 5,6 milliards d'euros en janvier 2025 selon les données CVS-CJO de l'administration des douanes. Sur le mois, les exportations et les importations sont stables : 50,7 milliards d'euros pour les exportations et 56,3 milliards d'euros pour les importations.Sur le marché obligataire, le rendement du Bund à 10 ans allemand se détend de -6Pts vers 2,824% (mais se maintient au plus haut niveau depuis octobre 2023, et l'écart hebdomadaire s'élève à +45Pts), nos OAT effacent -5,5Pts à 3,53% (+40Pts hebdo), alors que la BCE a réduit son taux directeur à 2,50%, et présente sa politique monétaire comme 'moins restrictive'.

Le rendement à dix ans américain se détend de -2,5Pts à 4,258%.Sur le marché des changes, le dollar enchaîne désormais cinq séances consécutives de baisse face à l'euro (il perd -0,6%, incapable de rebondir face aux incertitudes sur le commerce).L'Euro se hisse bien au-dessus du seuil psychologique de 1,08 contre le billet vert, jusque vers 1,0890 ce matin et 1,0860 à 16H, la monnaie unique européenne revient à des sommets qui n'avaient plus été atteints depuis novembre dernier.Sur le front de l'énergie, les cours pétroliers rebondissent de +2,5%, le Brent refranchit les 71 dollars le baril, tandis que le WTI tutoie les 68 dollars.