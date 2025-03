Pré-clôture CAC40 : les acheteurs restent présent malgré repli à WStreet

publié le 26/03/2025

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris a réduit ses pertes de moitié en 2 heures, passant de -0,8% à -0,4%.L'E-Stoxx50 perd -0,6%, plombé par les -2,5% de SAP, le DAX lâche -0,7%.Wall Street a rouvert en repli et les pertes du Nasdaq se creusent à -1,1%, le S&P500 recule de -0,4% (le 'VIX' se retend de +2,5%).

.. mais le Dow Jones fait cavalier seul à la hausse et affiche +0,4%.Une consolidation qui n'étonne personne après que Wall Street ait enchaîné 3 séances consécutives de hausse, les craintes liées aux questions commerciales reprenant le dessus chez les investisseurs.Côté chiffres, après avoir augmenté de 3,3% en janvier en rythme séquentiel (chiffre révisé de +3,1% en estimation initiale), les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont de nouveau progressé en février, de 0,9%, selon le Département du Commerce.

Toutefois, en excluant le secteur des transports aux variations souvent particulièrement volatiles (et en hausse de 1,5% en février), les commandes américaines de biens durables se sont accrues plus modestement le mois dernier, de 0,7%.Un certain attentisme pourrait continuer de dominer en attendant la présentation par Donald Trump, le 2 avril, de nouveaux droits de douane 'réciproques' visant les partenaires commerciaux des Etats-Unis. Pour les économistes, l'incertitude autour des tarifs reste grande, compliquant non seulement la tâche des entreprises mais aussi celle des investisseurs dans leur gestion du risque.

De leur point de vue, le 'Jour de la Libération' pourrait bien marquer l'entrée dans une nouvelle ère d'incertitude commerciale marquée par des mesures de rétorsion, créant une absence de visibilité jugée problématique.'De nombreux pays attendent la fameuse date du 2 avril pour prendre des décisions', soulignent les équipes de CPR AM.L'incertitude croissante entourant la politique américaine renforce l'attrait relatif des places européennes, dont les perspectives à long terme bénéficient du changement de cap budgétaire historique opéré en Allemagne.Les investisseurs ont pris connaissance ce matin des derniers chiffres de l'inflation au Royaume-Uni.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,8% sur un an en février 2025, un taux annuel en légère diminution donc par rapport à celui de 3% du mois précédent, selon l'office national de statistiques (ONS).Rachel Reeves, la Chancelière de l'Echiquier britannique, doit par ailleurs présenter son 'budget de printemps', un texte qui pourrait être marqué par une volonté d'assainissement budgétaire.Sur le front géopolitique, l'Ukraine et la Russie ont accepté un cessez-le-feu maritime, que le Kremlin a cependant conditionné à la levée d'un certain nombre de sanctions occidentales.Dans ce climat d'incertitude, les investisseurs préfèrent se tourner vers des actifs refuges tels que l'or qui se maintient non loin de ses sommets historiques, à 3.

025$ ( il semble bien installé au-dessus des 3.000$).Les obligations sont également recherchées, ce qui permet au rendement des Treasuries à 10 ans de refluer en direction de 4,30%.Le FOREX reste très calme avec un Dollar qui progresse à la marge de +0,1% vers 1,0790E.Les cours du pétrole restent orientés à la hausse suite à la décision de Donald Trump d'imposer des droits de douane de 25% contre tout pays achetant du pétrole vénézuélien.Le contrat mai sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,5% à 69.3 dollars, tandis que le Brent prend 0,3% au-delà de 73,3 dollars.Copyright (c) 2025 CercleFinance.com. Tous droits réservés.