Fermeture Wall Street rechute, la guerre commerciale USA-Chine inquiète

publié le 10/04/2025

par Stephen Culp

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en net repli jeudi, dans un contexte d'inquiétude accrue à propos de l'impact économique de la guerre commerciale livrée par le président américain Donald Trump à la Chine, avec pour effet de reléguer au second plan des données économiques rassurantes et la perspective de négociations entre les Etats-Unis et l'Union européenne.

L'indice Dow Jones a cédé 2,50%, ou 1.014,79 points, à 39.593,66 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 188,85 points, soit 3,46%, à 5.268,05 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 737,66 points (4,31%) à 16.387,31 points.

Dans la foulée de l'annonce mercredi à la mi-journée par Donald Trump d'une pause de 90 jours sur la plupart des taxes dites "réciproques" entrées en vigueur à peine quelques heures plus tôt, les principaux indices de Wall Street avaient marqué un impressionnant rebond, se relevant de quatre séances consécutives de déclin.

Ils étaient toutefois restés sous leurs niveaux du 2 avril, soit avant que le président américain ne dévoile un ensemble de surtaxes de 11% à 50% sur les produits en provenance de dizaines de pays, dont les principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis.

"Les investisseurs sont toujours mal à l'aise avec tout ça, parce qu'ils ne savent pas quel est l'objectif final", a commenté Paul Nolte, conseiller chez Murphy & Sylvest dans l'Illinois.

"Ce que nous constatons toujours, c'est la préoccupation des investisseurs à propos des droits de douane, cela prend presque toute la place", a-t-il ajouté.

Un rapport du département américain du Travail publié dans la journée montre que les prix à la consommation ont reculé de manière inattendue en mars, se rapprochant de l'objectif d'inflation de 2% de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Mais l'horizon de la politique monétaire de la Fed demeure flou, dans le contexte de négociations commerciales ouvertes par l'administration Trump avec les dizaines de pays entrés en contact avec elle afin de trouver une solution aux droits de douane.

Michelle Bowman, gouverneure de la Fed, a déclaré jeudi que si l'économie américaine restait solide, les répercussions de la politique commerciale de Donald Trump demeuraient incertaines.

Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a dit pour sa part que la banque centrale pourrait recommencer à baisser les taux d'intérêt seulement quand les incertitudes commerciales seront levées.

Si l'Union européenne a suspendu jeudi les mesures de rétorsion initialement prévues face aux droits de douane américains, pour permettre des négociations avec Washington dans le cadre de la pause annoncée par Donald Trump, la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine s'est enflammée.

Pékin a promis de se battre "jusqu'au bout" face aux pressions de Washington, dénoncées comme un "chantage".

L'indice de volatilité de CBOE, considéré comme l'indicateur du niveau de peur à Wall Street, est resté élevé jeudi.

"Il est compliqué pour les investisseurs d'avoir la sérénité pour acheter des actions avec une telle volatilité", a dit Paul Nolte.

La quasi-totalité des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont fini la séance dans le rouge, en particulier l'énergie et la technologie.

Une nouvelle fois, les grandes valeurs technologiques ont été sous pression - les "Sept Magnifiques" enregistrant des pertes entre 2,3% et 7,3% -, alors qu'elles avaient porté l'an dernier Wall Street à des records dans un contexte d'engouement autour de l'intelligence artificielle. La saison des résultats trimestrielle s'ouvre vendredi avec plusieurs banques américaines, comme JPMorgan Chase, Morgan Stanley et Wells Fargo.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et le S&P ..

(Rédigé par Jean Terzian)