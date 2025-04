Fermeture Wall Street finit en ordre dispersé, nouvelle semaine de baisse

publié le 17/04/2025

par Noel Randewich et Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, seul le S&P-500 terminant dans le vert, alors que les investisseurs ont évalué les progrès signalés dans les négociations commerciales entre les Etats-Unis et le Japon ainsi que les perspectives potentielles pour les taux d'intérêt américains.

L'indice Dow Jones a cédé 1,33% à 39.142,23 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 0,13% à 5.282,70 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,13% à 16.286,45 points.

Un certain optimisme a gagné les traders après que le président américain Donald Trump a évoqué de "grands progrès" dans les discussions commerciales entre Washington et Tokyo, au lendemain d'un net repli des principaux indices de Wall Street.

Le chef de la Maison blanche a également déclaré devant la presse qu'il s'attendait à conclure un accord avec la Chine, sans toutefois donner de quelconques indications sur de potentielles négociations entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales, engagées dans une guerre commerciale.

Wall Street a été secouée ces dernières semaines par les différentes annonces commerciales de Donald Trump, qui a accordé un sursis pour la plupart des vastes taxes dites réciproques sur les importations de dizaines de pays, mais a relevé les droits de douane visant les produits chinois - une décision à laquelle Pékin a répondu par de nouvelles contre-mesures.

En dépit de sa hausse jeudi, le S&P-500 se trouve à environ 6% de son niveau du 2 avril, date à laquelle le président américain a détaillé des taxes douanières de 11% à 50% ciblant des dizaines de pays dont les principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis.

Alors qu'il n'y aura pas de séance vendredi, jour férié, Wall Street enregistre une nouvelle semaine de baisse - la troisième en un mois.

Les investisseurs scrutent toute avancée potentielle dans les négociations bilatérales ouvertes par Washington avec des dizaines de pays, avec l'espoir de disposer de davantage de clarté sur l'ampleur des droits de douane qui seront effectivement en vigueur - aussi bien en termes de pourcentages que des secteurs concernés.

"Le marché veut que Trump annonce des accords commerciaux", a commenté Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management, à Tulsa dans l'Oklahoma. "Le marché veut des résultats tangibles, et il ne les a pas", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Donald Trump s'en est de nouveau pris jeudi au président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, déclarant via les réseaux sociaux qu'il était impatient que ce dernier ne soit plus en fonction et réclamant une nouvelle fois que la Fed baisse les taux d'intérêt. Jerome Powell a prévenu mercredi lors d'un discours que la politique commerciale du président américain risquait d'alimenter l'inflation et de nuire à la croissance économique. "C'est connu que Trump n'est pas très content de Powell. La question est: va-t-il tenter quelque chose à ce sujet ?", a déclaré Tom Bruce, stratégiste chez Tanglewood Total Wealth Management, ajoutant que démettre Powell de ses fonctions - une hypothèse évoquée par Trump - nuirait à la confiance sur les marchés américains.

Des données publiées jeudi montrent que les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont reculé, laissant à penser que les conditions sont stables sur le marché du travail en avril, même si l'incertitude entourant les droits de douane rend les entreprises réticentes à recruter.

Huit des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont fini en hausse jeudi, au premier rang desquels l'énergie, qui a pris 2,3%.

Côté valeurs, Netflix a progressé en amont de la publication de ses résultats trimestriels, après la clôture.

En revanche, Alphabet a décliné à la suite d'un jugement rendu par un tribunal fédéral américain selon lequel Google, dont le groupe est propriétaire, a dominé de manière illégale deux marchés de publicités en ligne.

A noter, également, le bond de 14% d'Eli Lilly, qui a fait état d'essais très positifs concernant un traitement expérimental favorisant la perte de poids.

(Rédigé par Jean Terzian)