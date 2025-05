Pré-ouverture Wall Street vue en baisse après la dégradation de Moody's et avant une semaine chargée

publié le 19/05/2025

par Mara Vilcu

(Reuters) - Wall Street est attendue dans le rouge lundi et les Bourses européennes sont en baisse à mi-séance, au début d'une semaine chargée en événements politiques et géopolitiques et après que l'agence de notation Moody's a abaissé d'un cran vendredi soir la note de crédit des Etats-Unis Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,70% pour le Dow Jones, de 1,08% pour le Standard & Poor's-500 et de 1,44% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 perd 0,69% à 7.832,41 points vers 11h09 GMT. A Francfort, le Dax recule de 0,10% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,54%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,71%, le FTSEurofirst 300 perd 0,61% et le Stoxx 600 abandonne 0,60%.

C'est le début d'une semaine riche en événements politiques et géopolitiques, alors que les investisseurs digèrent lundi des données traduisant un ralentissement de la production industrielle et des ventes au détail en avril en Chine.

L'agence de notation Moody's a abaissé d'un cran vendredi soir la note de crédit des Etats-Unis, remettant en question la politique budgétaire américaine après une semaine d'optimisme prudent chez les investisseurs.

"Ce que Moody's constate, en clair, c'est que rien n'est fait pour réduire la dette colossale", estime George Lagarias, économiste en chef chez Forvis Mazars

Le déficit américain toujours croissant reste au centre des préoccupations alors que le projet de réductions d'impôts de Donald Trump, bloqué depuis plusieurs jours par des dissensions au sein du Parti républicain sur les coupes budgétaires, a été approuvé dimanche par une commission clé du Congrès.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a profité dimanche d'interviews télévisées pour critiquer la décision de Moody's, tout en avertissant les partenaires commerciaux qu'ils se verraient imposer des droits de douane maximaux s'ils ne proposaient pas d'accords "de bonne foi".

En Europe, les nouvelles sont plus encourageantes, le Royaume-Uni s'apprêtant lundi à engager la réinitialisation la plus importante de ses liens avec l'Union européenne (UE) depuis le Brexit, misant sur une collaboration plus étroite sur le commerce et la défense et cherchant à contribuer à la croissance de l'économie et à renforcer la sécurité sur le continent.

De plus, le candidat centriste pro-européen à l'élection présidentielle roumaine, Nicusor Dan, a remporté dimanche l'élection présidentielle roumaine. La France tient au même moment un sommet réunissant plus de 200 patrons du monde entier qui doivent annoncer environ 35 milliards d'euros d'investissements dans L'Hexagone.

Le président américain Donald Trump a par ailleurs annoncé samedi qu'il s'entretiendrait lundi avec son homologue russe Vladimir Poutine au sujet notamment de la guerre en Ukraine pour "mettre fin au bain de sang" et aborder le sujet du commerce alors que les Etats-Unis sont arrivés à un accord commercial avec la Chine la semaine passée.

VALEURS EN EUROPE

Euronext perd 2,17% après des changements de recommandation.

Ryanair gagne 3,12% après ses résultats.

TAUX Les rendements de la zone euro augmentent légèrement lundi, dans le sillage des Etats-Unis, alors que la dégradation de la note de crédit des États-Unis par Moody's a renforcé les inquiétudes concernant les futures politiques budgétaires.

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne 11,1 points de base à 4,5505%. Le deux ans avance de 2,9 points de base à 4,0124%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans prend 5,6 points de base à 2,6420%. Le deux ans avance de 3,9 points de base à 1,8910%.

CHANGES

Le billet vert recule lundi, atteignant son plus bas niveau en dix jours devant le yen, valeur refuge, alors que les marchés digèrent l'abaissement de la note de crédit des Etats-Unis.

Le dollar perd 0,90% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,98% à 1,1272 dollar.

PÉTROLE

Le pétrole a reculé lundi, sous l'effet de la dégradation de la note de crédit des États-Unis par Moody's et de la publication de données officielles indiquant un ralentissement de la croissance de la production industrielle et des ventes au détail en Chine.

Le Brent recule de 1,3% à 64,56 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 1,36% à 61,64 dollars.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 19 MAI

