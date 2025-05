Pré-clôture CAC40: Moody's ignoré, la tension globale des taux également

publié le 19/05/2025

(CercleFinance.com) - La dégradation de la note US par Moody's s'apparente à un 'non-événement' avec un Dow Jones inchangé et des indices 'larges' qui ne perdent pas plus de 0,4%.Wall Street entame le terme boursier de juin sur une 'respiration' après la plus forte hausse mensuelle de son histoire lors de l'échéance mai.

Bourse de Paris reste relativement stable depuis les 1ers échanges ce matin, le CAC40 oscillant d'environ 10Pts autour d'un pivot de 7.850 points, notamment pénalisée par le luxe (-1,5% pour Hermès et -2% pour Kering), malgré la dynamique positive des valeurs bancaires (+2.5% pour BNP Paribas +1.6% pour Société Générale).

La journée sera marquée par la publication de plusieurs statistiques, à l'instar d'une nouvelle estimation de l'inflation dans la zone euro pour le mois d'avril : elle est confirmée stable à 2,2% en rythme annuel, même score qu'en estimation rapide début mai).De l'autre côté de l'Atlantique, les indicateurs avancés du Conference Board ressortent en baisse de -1Pt, après -0,8% en avril.

.. un mois de contraction de plus (cela en fait 7, la plus longue série négative depuis 2023). Mais les 'stats' ont peu d'impact après l'annonce de Moody's et la tension des taux se poursuit aux Etats Unis avec un '30 ans' qui prend +12Pts à 5,01% (pires niveaux depuis 18 ans), un '10 ans' qui se tend de +10Pts à 4,54% et un '2 ans' ancré au-delà des 4,00%.En Europe, la lourdeur est également au rendez-vous avec +1,5Pt sur le Bund à 2,602%, et +2Pts sur nos OAT à 3,28% (3,325% au plus haut ce lundi).

'Nous entendrons plusieurs membres du FOMC cette semaine', souligne en outre Bank of America, qui toutefois, ne s'attend pas à un changement majeur de ton par rapport au récent discours de la Fed.'La plupart des intervenants mettront probablement l'accent sur la patience, soulignant l'incertitude à venir et l'importance d'examiner l'ensemble des politiques, et pas seulement les droits de douane', pronostique-t-il.Rappelons que les marchés digèrent sans trop d'aigreur l'annonce de l'Agence de notation Moody's qui a retiré vendredi soir son triple A aux Etats-Unis, lui attribuant désormais un Aa1 comme note de crédit.

.. bien longtemps après FITCH (août 2023) et Standard & Poors (2011).Dans l'actualité des valeurs à Paris, BNP Paribas annonce le lancement, ce lundi, du programme de rachat d'actions prévu pour 2025 pour un montant maximum de 1,084 milliard d'euros, programme devant s'achever le 20 juin au plus tard.Schneider Electric annonce que plus de 110 millions d'euros seront investis d'ici 2027 dans ses sites de production en France, afin de répondre à la croissance des marchés des réseaux électriques, du nucléaire et des datacenters, portée par la transition énergétique et la transformation digitale.Getlink fait part d'une suspension pour une période de deux semaines, de l'activité d'ElecLink, son interconnexion électrique dans le tunnel sous la Manche, suspension qui aura selon lui un impact commercial estimé à environ 20 millions d'euros.

Peugeot Invest annonce la cession sur le marché secondaire de 35 fonds de capital-investissement, gérés par 22 sociétés de gestion pour un montant total d'environ 227 millions d'euros, au fonds secondaire Committed Advisors.Copyright (c) 2025 CercleFinance.com. Tous droits réservés.