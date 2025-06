Fermeture Wall Street en ordre dispersé après des données économiques moroses

publié le 04/06/2025

par Saeed Azhar, Kanchana Chakravarty et Sukriti Gupta

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, le S&P-500 enregistrant des gains à la marge grâce au secteur technologique à l'issue d'une séance en dents de scie, alors que des données ont mis en exergue les répercussions de la politique commerciale erratique du président américain Donald Trump.

L'indice Dow Jones a cédé 0,22%, ou 91,90 points, à 42.427,74 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 0,44 point, soit 0,01%, à 5.970,81 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 61,53 points (0,32%) à 19.460,49 points.

Une enquête publiée dans la journée montre que l'activité du secteur des services aux Etats-Unis s'est contractée en mai pour la première fois en près d'un an, avec des coûts plus élevés des intrants des entreprises, illustrant les risques qui pèsent sur l'économie américaine en matière de croissance et d'inflation.

Il est vraisemblable que les droits de douane ont provoqué cette hausse des prix pour les entreprises du secteur, a commenté Jeffrey Roach, économiste en chef de LPL Financial.

D'après un rapport distinct également publié mercredi, le secteur privé américain a créé beaucoup moins d'emplois qu'attendu en mai, avec un plus bas depuis plus de deux ans.

Les investisseurs attendent désormais la publication d'un rapport officiel sur l'emploi pour évaluer dans quelle mesure l'incertitude liée à la politique commerciale de Washington pèse sur le marché américain du travail.

Donald Trump vient de doubler les droits de douane imposés sur l'acier et l'aluminium, portés à 50%, et a réclamé aux partenaires commerciaux des Etats-Unis de communiquer au plus tard ce mercredi à son administration leurs meilleures offres commerciales afin d'éviter les vastes taxes dites "réciproques" annoncées en avril puis suspendues le temps de négociations. La Maison blanche a déclaré qu'un entretien téléphonique était imminent entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping pour apaiser les tensions commerciales sino-américaines, dans le sillage d'une réunion le mois dernier à Genève entre représentants de haut rang.

"S'il n'y a pas d'accord avec la Chine, la bataille de droits de douane va devenir un sujet majeur pendant des mois et aura un impact sur l'économie intérieure ainsi que sur les économies internationales", a déclaré Phil Blancato, directeur général de Ladenburg Thalmann Asset Management.

Bien que le S&P-500 a enregistré en mai sa plus forte progression mensuelle depuis novembre 2023, de même que le Nasdaq, sur fond de résultats trimestriels rassurants et des sursis commerciaux accordés par Donald Trump, l'indice reste inférieur à ses records de clôture de février, ne s'étant pas relevé du creux subi début avril avec l'annonce des taxes réciproques de la Maison blanche.

Côté valeurs, à noter, Hewlett Packard Enterprise a progressé de 0,8% alors que la demande pour les serveurs d'intelligence artificielle (IA) et pour l'informatique dématérialisée ("cloud") ont permis au groupe de battre les attentes trimestrielles. GlobalFoundries a pris 2,3% après avoir annoncé qu'il porterait ses investissements à 16 milliards de dollars. Tesla a reculé de 3,5% alors que ses ventes dans les principaux marchés européens ont décliné pour un cinquième mois consécutif. CrowdStrike a chuté de 5,8% pour avoir communiqué des prévisions trimestrielles décevantes.

