Ouverture CAC40: retombe vers 7700 pts, le secteur bancaire en rouge

publié le 17/06/2025

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris cède près de 0,6% ce matin, autour des 7700 points, pénalisée par le repli de Thales (-2,4%) ainsi que par les bancaires (-2,3% pour Société Générale, -2% pour BNP Paribas, -1,5% pour Crédit Agricole).Les marchés restent focalisés sur le conflit entre Israël et l'Iran alors que la Fed entame aujourd'hui une réunion de deux jours.

Donald Trump a quitté prématurément la réunion du G7 hier soir après avoir appelé les habitants de Téhéran à 'immédiatement évacuer' la ville, faisant redouter une intensification des frappes israéliennes, déjà soutenues.Le président américain avait auparavant signé une déclaration commune appelant 'à une désescalade des hostilités au Moyen-Orient', ce qui n'empêche pas les investisseurs de se préoccuper de la durée potentielle du conflit.

Les grandes places boursières mondiales avaient pourtant terminé la première séance de la semaine dans le vert lundi, portées par des espoirs d'un arrêt prochain des combats.'En l'espace de trois jours, nous sommes passés d'un scénario de risque de guerre mondiale à des rumeurs de demande de cessez-le-feu par l'Iran', souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement senior chez Pictet Asset Management.'Il faut toujours garder la tête froide et se tenir à l'écart des bruits de marché pendant ces périodes de forte volatilité', rappelle l'analyste.

A Wall Street, les marchés d'actions américains sont d'ailleurs parvenus à surmonter leur angoisse lundi pour clore la séance sur des gains allant de 0,7% à 1,1%.Les investisseurs se sont montrés rassurés par le fait que l'Iran se soit jusqu'ici abstenu de toute action susceptible de perturber le marché de l'énergie.Mais la crainte d'une prolongation du conflit susceptible de perturber la production de certains pays de la région fait rebondir les cours pétroliers ce matin.La situation pourrait en effet se dégrader si l'Iran décidait de bloquer le détroit d'Ormuz, une voie maritime cruciale par laquelle transite environ 20% du pétrole mondial.

Dans ce climat tendu, le Brent remonte de 2% vers 74 dollars le baril.Inquiets d'une potentielle escalade au Proche-Orient, les investisseurs se montrent particulièrement prudents et ne se replient même plus sur les valeurs sûres que sont les obligations d'Etat, le yen et le franc suisse.Dans un contexte où les marchés s'interrogent aussi sur la direction que prendra la politique monétaire de la Réserve fédérale, la réunion du FOMC de l'institution, qui débute aujourd'hui, sera particulièrement suivie.Si les intervenants excluent toute baisse de taux demain, ils espèrent que les commentaires de la banque centrale américaine ouvriront la voie à une réduction du loyer de l'argent en septembre, une perspective a priori renforcée par le climat géopolitique crispé du moment.

Dans le reste de l'actualité économique, les investisseurs suivront, à 14h30, les chiffres des ventes de détail aux Etats-Unis afin de pouvoir se rassurer, tout au moins, sur la résistance de la consommation américaine.Dans l'actualité des sociétés françaises, Bouygues Telecom annonce la signature d'un contrat de Power Purchase Agreement (PPA) de 15 ans avec Suez, qui lui fournira ainsi près de 53 GWh/an d'électricité renouvelable, produite à partir de la valorisation de déchets ménagers, à compter du 1er janvier 2027.Le Royaume-Uni a autorisé mardi le rachat par Safran de certaines activités de Collins après les concessions acceptées par le groupe français afin de répondre aux craintes de l'administration britanniques.Airbus et l'OCCAR annoncent avoir conclu un accord avec la France et l'Espagne, pays lanceurs de l'A400M, qui font part à cette occasion de leur intention d'anticiper respectivement quatre et trois appareils dans leur calendrier de livraison.

Enfin, Thales annonce que la compagnie aérienne Corsair a choisi la solution d'optimisation de vol FlytOptim pour l'ensemble de ses vols à destination de l'Afrique, des Antilles et de l'océan Indien (plus de 5 000 par an).Copyright (c) 2025 CercleFinance.com. Tous droits réservés.