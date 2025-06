Pré-ouverture Wall Street vue en baisse, l'Europe dans le rouge, la géopolitique domine

publié le 17/06/2025

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse à l'ouverture mardi et les Bourses européennes sont dans le rouge à mi-séance dans un contexte de prudence liée aux tensions géopolitiques et dans l'attente de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed). Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en repli de 0,58% pour le Dow Jones, de 0,59% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,64% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 perd 1,07% à 7.659,05 points vers 10h35 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,45% et à Londres, le FTSE fléchit de 1,27%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 régresse de 0,94% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 1,34%. Le Stoxx 600, dont tous les grands compartiments sont dans le rouge, abandonne 0,95%, la géopolitique dominant.

Le conflit entre Israël et l'Iran est entré mardi dans son cinquième jour et les deux belligérants ne semblent montrer aucun signe d'apaisement. Téhéran menace d'intensifier ses attaques contre l'Etat hébreu tandis que Tsahal a annoncé avoir tué Ali Chadmani, le chef d'état-major iranien, très proche du guide suprême Ali Khamenei.

Le président américain, Donald Trump, a par ailleurs affirmé lundi soir que son départ anticipé du sommet du G7 au Canada n'avait rien à voir avec un projet de cessez-le-feu entre l'Iran et Israël, évoqué par le président Emmanuel Macron.

"Faux ! Il ignore totalement pourquoi je suis en route pour Washington, mais cela n'a certainement rien à voir avec un cessez-le-feu. Bien plus important que cela", a écrit le locataire de la Maison blanche sur son réseau Truth Social.

Ces propos ambigus peuvent faire craindre une escalade des tensions, comme nourrir l'espoir d'un répit dans la région, alors que l'indice de l'énergie en Europe grimpe de près de 1%.

"La principale question est de savoir ce qui va se passer dans le détroit (d'Ormuz) et si une fermeture a lieu, cela aura des conséquences sur les prix du pétrole", prévient Jukka Jarvela, directeur actions cotées chez Mandatum Asset Management.

"Si les prix du pétrole restent à un niveau élevé, cela accélérera à nouveau l'inflation, ce qui serait négatif pour les actions", a-t-il ajouté.

Les craintes sur l'inflation reviennent au premier plan alors que la Fed tient ce mardi une réunion de deux jours qui devrait donner lieu à un statu quo sur ses coûts d'emprunt. Mais les investisseurs seront attentifs aux commentaires de son président, Jerome Powell, pressé par Donald Trump de baisser les taux des fonds fédéraux pour donner davantage de pouvoir d'achat aux ménages et relancer l'économie.

A cet égard, la publication aux Etats-Unis dans l'après-midi de la statistique des ventes au détail et celle de la production industrielle pour le mois de mai fourniront un aperçu de l'évolution de la conjoncture.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Le secteur des énergies renouvelables, avec des valeurs comme Enphase Energy, Sunrun, SolarEdge Technologies et First Solar, perd entre 11% et 27,5% en avant-Bourse, en réaction à un projet sénatorial américain visant à supprimer progressivement les crédits d'impôts dans le secteur d'ici 2028.

En avant-Bourse, Eli Lilly cède 1,2% et Verve Therapeutics bondit de 82,9% alors que les deux groupes sont en discussions avancées en vue d'une acquisition par le premier du second pour un montant pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars, selon le Financial Times.

VALEURS EN EUROPE

Les groupes européens spécialisés dans les énergies renouvelables reculent en Bourse après une proposition de la commission des finances du Sénat américain visant à mettre fin aux crédits d'impôt dans le solaire et l'éolienne d'ici 2028. SMA Solar chute de 3,52%, Orsted de 1,21%, Nordex de 2,02% et Vestas de 0,89%.

Asos perd 2,07% à la suite de la nomination par le groupe de mode britannique d'Aaron Izzard comme directeur financier, en remplacement de Dave Murray.

Universal Music Group NV abandonne 3,59% après que Goldman Sachs a lancé une vente d'environ 14 millions d'actions du groupe au prix de 27,02 euros, représentant une décote de 2% par rapport au cours de clôture de lundi.

Le groupe britannique de matériel de construction Ashtead cède 0,61% après avoir averti mardi d'un ralentissement de la croissance de ses revenus locatifs.

TAUX

Les rendements obligataires souverains en zone euro sont légèrement orientés à la hausse mardi, avec un Bund allemand à dix ans à 2,546% (+1,5 point de base).

Le rendement des Treasuries américains à dix ans recule mardi de trois points, à 4,424%, annulant pratiquement la hausse de la veille, dans l'attente de la décision de la Fed.

CHANGES

Le dollar se stabilise face au yen, qui a oscillé entre pertes et gains après le statu quo sur les taux décidé par la Banque du Japon (BoJ), tandis que son gouverneur, Kazuo Ueda, a mis en garde contre une forte incertitude commerciale.

Le yen se traite à 144,74 pour un dollar, tandis que le billet vert prend 0,18% face à un panier de devises internationales et est pratiquement inchangé contre l'euro à 1,1562.

La livre sterling s'échange à 1,3553 dollar (-0,18%) alors que la Banque d'Angleterre (BoE) doit rendre jeudi sa décision de politique monétaire.

PÉTROLE

Le marché pétrolier monte mardi, les analystes estimant que l'incertitude avec le conflit entre l'Iran et Israël devrait maintenir les cours à un niveau élevé. L'Iran est le troisième producteur parmi les Etats membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de nombreuses inquiétudes s'expriment quant à l'impact des combats sur ses exportations.

Le Brent avance de 1,71% à 74,46 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,53% à 72,84 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 17 JUIN :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Ventes au détail mai -0,7% +0,1%

- sur un an n.d. +5,16%

USA 13h15 Production industrielle mai +0,1% +0,0%

- sur un an n.d. +1,49%

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)