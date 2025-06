Pré-ouverture CAC 40: de meilleurs auspices sur le front géopolitique

publié le 24/06/2025

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en nette hausse mardi matin dans un contexte d'optimisme concernant les chances d'un arrêt des combats au Proche-Orient, et en attendant la parution de nouveaux indicateurs économiques.Vers 8h15, le contrat 'future' - livraison juillet - sur l'indice CAC 40 prend 112,5 points à 7656,5 points, signalant une ouverture sur des gains allant de 1% à 1,5%.

Donald Trump a annoncé hier soir avoir obtenu un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran à l'issue d'une semaine marquée par une hostilité croissante entre les deux pays.Quelques heures auparavant, Téhéran avait lancé une attaque de représailles sous forme de tirs de missiles ayant visé une base américaine située au Qatar.Toutefois, l'Iran aurait préalablement averti Washington afin de limiter les dégâts matériels et humains.

Signe d'un climat plus serein, le président américain a remercié au passage les dirigeants iraniens de l'avoir prévenu suffisamment à l'avance du lieu et de l'heure des bombardements.'14 missile tirés, 13 abattus (le dernier ne portait pas de charge militaire)...et zéro dégât, zéro blessé... l'Iran va devoir s'asseoir à la table des négociations dans un esprit de paix et d'harmonie et j'invite Israël à en faire de même', a écrit Trump sur son réseau social Truth.

Les signes d'apaisement dans le conflit israélo-iranien avaient déjà fait remonter les Bourses américaines hier soir, après un début de séance sans grandes variations.Le Dow Jones avait fini la journée de lundi sur des gains de 0,9%, le S&P 500 s'est adjugé 1% et le Nasdaq s'octroyait une progression de 0,9%.Un sentiment de soulagement était également palpable en Asie après que Washington eut fait état de progrès en vue d'un prochain arrêt des hostilités.A Tokyo, l'indice Nikkei prenait autour de 1,2% en fin de séance, mais la réaction la plus notable était celle de la Bourse de Hong Kong, où le Hang Seng grimpait de quasiment 1,9% mardi en fin de séance.

Les marchés d'actions restent toutefois coincés entre les tensions géopolitiques actuelles et les interrogations sur l'état de santé de l'économie mondiale, qui les empêchent de poursuivre leur récent rebond.En ce sens, les investisseurs suivront avec attention dans le courant de la matinée la publication de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, avec l'espoir que celui-ci confirme les timides signes de redressement de l'activité apparus hier dans l'enquête PMI.Ils attendent aussi aux Etats-Unis cet après-midi l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, qui devrait montrer que le moral des ménages résiste pour l'instant plutôt bien à l'impact des nouveaux droits de douane décidés par l'administration Trump.

A 16h00 débutera par ailleurs l'audition de Jerome Powell, le président de la Fed, devant le Comité des services financiers de la Chambre des représentants, qui devrait s'en tenir à son discours prudent de la semaine dernière, lorsque l'institution avait décidé de laisser ses taux inchangés.Les intervenants seront également attentifs au sommet de l'OTAN, qui s'ouvre aujourd'hui à La Haye et qui pourrait marquer un tournant décisif pour la stratégie de défense de l'Europe.Avec le retour de l'appétit pour le risque, le marché obligataire devrait être délaissé et les rendements repartir à la hausse.En fin de journée hier, le rendement des Treasuries à 10 ans cédait autour de 5,5 points de base à 4,32%.La désescalade au Moyen-Orient ne profite pas au dollar, qui s'effrite à la fois face au yen et l'euro, ce qui permet à la monnaie unique d'établir un nouveau plus haut depuis fin 2021 face au billet vert, au-delà de 1,16.

Les cours du pétrole s'inscrivent en forte baisse en réaction à la détente sur le front géopolitique.Le Brent de mer du Nord, qui avait ouvert à plus de 80 dollars le baril hier matin, enfonce le seuil des 70 dollars pour accuser un repli de 4% à 68,6 dollars ce matin.Sur le NYMEX, le contrat août sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) n'est pas épargné et décroche lui aussi de presque 4% à moins de 65,7 dollars le baril.Copyright (c) 2025 CercleFinance.com. Tous droits réservés.