Pré-ouverture CAC 40: la Fed toujours prudente, mais Microsoft et Meta brillent

publié le 31/07/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris est attendue en hausse jeudi à l'ouverture au lendemain d'annonces sans grande surprise de la part de la Réserve fédérale, qui conduisent les investisseurs à se préoccuper davantage des questions commerciales et de la saison des résultats d'entreprise.

Vers 8h05, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance août - progresse de 44 points à 7915,5 points, annonçant un début de séance dans le vert.Comme prévu, la Fed n'a pas modifié ses taux directeurs hier soir, même si deux gouverneurs se sont prononcé contre cette décision en plaidant en faveur d'une baisse immédiate du loyer de l'argent.

Lors de sa conférence de presse, Jerome Powell, le président de l'institution, n'a fourni aucune indication claire en vue d'un assouplissement monétaire lors de la prochaine réunion de septembre. Certains analystes soulignent néanmoins qu'à bien lire entre les lignes, le sous-texte utilisé par le patron de la Réserve fédérale a mis en lumière un ton un peu plus accommodant, ou en tout cas moins restrictif, ce qui semble ouvrir la voie à une baisse des taux à la rentrée.

'Nous pensons qu'une baisse des taux serait une bonne nouvelle pour les actions, même si cela nous semble déjà largement anticipé par le marché', tempèrent toutefois les équipes de Danske Bank. 'La raison pour cela est que, lorsque la Fed baisse ses taux et que les résultats des entreprises s'améliorent en même temps (comme c'est le cas en ce moment), il est très rare que la valorisation des actions soit remise en question', explique la banque danoise. Les marchés d'actions pourraient cependant être encouragés par de nouveaux signes de progrès dans les négociations commerciales, alors que Donald Trump a annoncé hier soir une salve de tarifs douaniers sur le cuivre, le Brésil.

Le président américain a indiqué que les Etats-Unis appliqueraient un droit de 15% sur les importations en provenance de Corée du Sud, dans le cadre d'un accord qui apaise, pour l'instant, les tensions avec ce partenaire commercial majeur et allié clé en Asie. Au-delà de ce climat d'optimisme sur les négociations commerciales, les résultats solides publiés par hier soir par Microsoft et Meta devraient inciter les investisseurs à repartir à l'achat. Au lendemain de la publication de leurs résultats, les deux poids lourds technologiques sont orientées en forte hausse. Le premier, porté par l'IA et le 'cloud', bondit de 9% en transactions électroniques tandis que le second, soutenu par ses revenus publicitaires, grimpe de plus de 12% en cotations avant-Bourse.

Les investisseurs européens se préparent maintenant à la spectaculaire rafale de résultats de sociétés attendus ce matin sur le Vieux Continent. La séance s'annonce en effet très chargée en publications d'entreprises avec, entre autres, les comptes d'AB InBev, ArcelorMittal, BMW, Bouygues, Crédit Agricole, Ferrari, Legrand, Safran, Sanofi, Schneider Electric, Shell, Société Générale, Renault ou encore Unilever. Ce soir, après la clôture de New York, ce seront au tour d'Apple et d'Amazon de rassurer les investisseurs sur la santé du secteur technologique américain. Au chapitre économique, l'indice PCE des prix aux Etats-Unis, la mesure privilégiée de l'inflation par la Fed, sera publiée en début d'après-midi avant la parution, demain, du rapport mensuel très attendu sur l'emploi.

Wall Street a fini en ordre dispersé hier suite aux propos prudents de Jerome Powell, alors que de nouveaux sommets semblaient à portée de main. Le Dow Jones s'effritait de près de 0,1% à la clôture, tandis que le Nasdaq progressait de quasiment 0,2%. D'après les contrats à terme, les marchés d'actions américains devraient néanmoins repartir en forte hausse jeudi à l'ouverture, le Nasdaq étant signalé en hausse de 1,3% suite aux résultats de Microsoft et Meta. En Asie, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo progressait de 1% tout juste en fin de séance, porté par l'optimisme sur le commerce. Sur le compartiment obligataire, la prudence de la Fed en matière de politique monétaire a pour conséquence de faire remonter le rendement des Treasuries à 10 ans au-delà de 4,37% alors qu'il évoluait à 4,33% avant les annonces de la banque centrale.

Sur le marché des changes, le dollar subit l'impact du discours toujours frileux de la Fed et de son président, l'euro en profitant pour revenir au-delà de 1,14 dollar. Les cours du brut hésitent, les progrès sur le front du commerce étant contrebalancés par l'annonce hier d'une augmentation des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière. Le baril de Brent cède ainsi 0,1% à 73,2 dollars alors que le WTI texan reprend 0,1% au-delà de 70 dollars.