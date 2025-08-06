Pré-ouverture Wall Street vue dans le vert avant la BoE et après les droits de douane

publié le 07/08/2025

par Mara Vilcu

(Reuters) - Wall Street est attendue en hausse jeudi et les Bourses européennes progressent à mi-séance, à l'exception de Londres, alors que les investisseurs évaluent une volée de résultats d'entreprises en attendant la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE), tandis que les droits de douanes du président américain Donald Trump sont entrés en vigueur.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,61% pour le Dow Jones, de 0,68% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,82% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 1,25% à 7.730,53 points vers 10h45 GMT. A Francfort, le Dax avance de 1,56% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,7%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,52%, le FTSEurofirst 300 avance de 0,95% et le Stoxx 600 gagne 0,92%.

L'attention des investisseurs est braquée ce jeudi sur la décision de politique monétaire de la BoE, attendue à 11h00 GMT, alors que les droits de douane américains sont entrés en vigueur sans trop entamer l'appétit pour le risque, la plupart des indices européens évoluant nettement dans le vert.

"Il est surprenant que, malgré tous les coups que prend le marché, il continue de se réchauffer", a déclaré Eddie Kennedy, responsable de la gestion discrétionnaire de fonds sur mesure chez Marlborough.

A Londres, cependant, les inquiétudes persistantes concernant l'inflation risquent de diviser les décideurs de la banque centrale britannique et d'assombrir les perspectives pour ses prochaines décisions, pesant sur le marché actions.

"Alors que nous nous préparons à un vote à 7 contre 2, nous ne serions pas trop surpris si (Swati) Dhingra et/ou (Alan) Taylor votaient en faveur d'une baisse d'un quart de point, comme ils l'ont fait en mai", a déclaré Matthew Ryan, responsable de la stratégie de marché chez Ebury, une société mondiale de services financiers.

Sur le front commercial, ce jeudi marque le début de la collecte des nouveaux droits de douane allant de 10% à 50% sur les produits en provenance de dizaines de partenaires commerciaux des Etats-Unis, comme décidé par le président Donald Trump.

Alors qu'un accord commercial définitif a été trouvé notamment avec la Grande-Bretagne, l'Union européenne (UE), le Japon ou encore la Corée du Sud, la Chine manque toujours à l'appel, même si le milliardaire s'est montré mardi confiant sur le sujet.

Donald Trump a par ailleurs déclaré que les États-Unis imposeraient des droits de douane d'environ 100% sur les importations de semi-conducteurs,

Cependant, le locataire de la Maison blanche a proposé une exemption importante pour les entreprises qui fabriquent aux États-Unis ou qui se sont engagées à le faire, une annonce qui a suscité le soulagement, le compartiment européen du secteur de la technologie progressant de 1,79%, tiré par les fabricants de puces.

Un accord a également été conclu pour que le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump se rencontrent la semaine prochaine, selon une déclaration faite jeudi par le conseiller du Kremlin Iouri Ouchakov. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Rheinmetall abandonne 4,96% après avoir publié jeudi un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes au titre du deuxième trimestre.

Henkel prend 2,27%, le fabricant allemand de biens de consommation ayant relevé le bas de la fourchette de sa prévision de rentabilité annuelle en termes de ventes ajustées.

Allianz avance de 5,85% après avoir fait état jeudi d'une hausse de 13% de son bénéfice net au deuxième trimestre, dépassant les attentes.

Deutsche Telekom chute de 3,70% après un bénéfice d'exploitation trimestriel conforme aux attentes.

Merck abandonne 1,28%, le groupe allemand ayant relevé sa prévision de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année, hors effet des changes.

Ap Moller-Maersk grimpe de 3,01%, le groupe de transport de conteneurs ayant publié un bénéfice d'exploitation trimestriel supérieur aux attentes et annoncé un relèvement de ses prévisions annuelles.

WPP perd 3,13%, le groupe publicitaire britannique ayant confirmé son avertissement du mois dernier sur ses prévisions annuelles.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 0,1 point de base à 4,2326%, après une hausse de près de trois points la veille, en réaction à une faible demande à la suite d'une adjudication de 42 milliards de dollars d'obligations à 10 ans. Le marché attend par ailleurs le choix de Donald Trump sur le poste au sein du conseil des gouverneurs de la Fed. Le deux ans prend 0,6 point de base à 3,7073%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans perd 1,3 point de base à 2,6283%. Le deux ans abandonne 0,2 point de base à 1,9115%.

CHANGES

L'euro a atteint jeudi son plus haut niveau depuis une semaine et demie face à un dollar en baisse, les investisseurs suivant de près les négociations de paix en Ukraine et se concentrant sur la réunion de la BoE prévue à 11h00 GMT.

Le dollar perd 0,09% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,15% à 1,1677 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en hausse jeudi, après cinq jours consécutifs de baisse, soutenus par les signes de stabilité de la demande aux États-Unis, premier consommateur mondial, même si les inquiétudes liées à l'impact économique des droits de douane américains ont limité les gains.

Le Brent avance de 0,54% à 67,25 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,59% à 64,73 dollars.

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)